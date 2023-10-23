Готуйте одразу кілька порцій: ця універсальна намазка підійде до будь-якого столу

Готувати її просто із найбюджетніших продуктів

Чи можна уявити наше життя без найрізноманітніших намазок та паштетів? Навряд чи: тарілка з бутербродами — це завжди гарне рішення, коли ви накриваєте стіл до приходу гостей або у разі несподіваного голоду. До того ж готувати їх дуже легко.

Сьогодні разом із Shuba ми приготуємо найніжнішу намазку на хліб із рибних консервів. Дуже смачно подавати її на злегка обсмажену скибочку хліба, додавши зверху свіжий огірок або помідор. Для цієї намазки підійдуть будь-які рибні консерви, але ми пропонуємо сардини – з них дуже просто прибрати кістки.

Як приготувати намазку з рибних консервів

Інгредієнти на 2 порції:

консерви рибні — 250 г;

яйця курячі — 3 шт.;

майонез 67% — 30 мл;

огірок — 2 шт.

Додатково:

масло вершкове 73% — 50 г;

хліб тостовий, скибочка — 4 шт.;

зелень — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Яйця необхідно відварити круто, очистити, натерти на тертці. З сардин злити рідину, прибрати кістки, рибу потрібно подрібнити вилкою. Хліб обмазати олією з обох боків і обсмажити на сковороді до золотистої скоринки з обох боків. Яйця потрібно змішати з сардинами, додати нарізану зелень і перемішати начинку. Отриману намазку викласти на хліб, зверху прикрасити кружальцями огірка.

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