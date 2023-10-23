Вас здивує цей суп: вся справа - в секретному інгредієнті

Розсольник з куркою та овочами чудово підійде для сімейного обіду

Якщо ви любите перші страви, то рецепт цього розсольника може стати одним із вашим улюблених. Аби його приготувати, довго стояти біля плити не доведеться.

А інгредієнти – найпростіші. Рецептом з нами поділилися на порталі "Доброта".

Як приготувати розсольник

Інгредієнти:

1,5 л м’ясного бульйону (можна замінити овочевим, грибним);

4-6 штук солоних огірків і розсіл 150 мл;

15% сметана 3-4 ложки (столові);

1 ст. л. пшеничного борошна;

головка цибулі та одна морква.;

3 шт. картоплі;

сіль.

Спосіб приготування:

Зварити бульйон, додати до нього нарізану кубиками картоплю. На сковороді обсмажити нарізану кубиками цибулю, натерту на крупній тертці моркву. Додати дрібку цукру. Огірки натерти на крупній тертці або нарізати дрібною соломкою. Всипати овочі в бульйон, додати розсіл. Сметану в окремій посудині з'єднати з кількома ложками бульйону та борошном, розмішати, щоб не було грудочок. Отриману заправку влити в каструлю, перемішати. Суп довести до кипіння, прибрати з вогню та залишити настоятися 15 хвилин.

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