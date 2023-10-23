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Пишні, як пух: хитрий рецепт швидких оладок, що будуть неймовірними навіть без дріжджів

Автор
Марія Дума Марія Дума
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За цим рецептом оладки виходять особливо апетитними
За цим рецептом оладки виходять особливо апетитними. Фото tviysvit.com.ua

Рецепт максимально простий та вдалий

Ми розповідали, як приготувати смачні гарбузові оладки. Тепер ділимось рецептом класичних оладок на кефірі. Виходить дуже смачно і просто.

Оладки виходять пишні, повітряні як пух і дуже апетитні. Рецептом поділились на порталі "Школа Життя".

Інгредієнти:

  • Кефір 2,5% жирності – 500 мл
  • Цукор – 1 ст.л.
  • Сіль – 1/4 ч.л.
  • Яйце – 1 шт
  • Борошно — 410-430 гр
  • Сода – 1 ч. л. без гірки
  • Олія для смаження

Спосіб приготування:

  1. У глибокій мисці з’єднуємо кефір, сіль, цукор та яйце. При цьому кефір обов’язково має бути теплим — від цього залежить текстура готових оладок. Його можна трохи підігріти в мікрохвильовій печі.
  2. Всі інгредієнти вінчиком перемішуємо до однорідної консистенції. Порціями додаємо просіяне борошно, постійно перемішуючи. Додаємо все борошно в рецепті, крім однієї столової ложки.
  3. Тісто повинне вийти доволі густим. Ложку борошна, що залишилося, змішуємо з 1 чайною ложкою соди без гірки. Все висипаємо у тісто.
  4. Тісто ретельно перемішуємо. Залишаємо його на 15 хвилин постояти.
  5. Розігріваємо сковороду з олією та викладаємо на неї тісто ложкою. Ложку можна попередньо змастити олією.
  6. Смажимо на середньому вогні з двох боків. Ціль — золотистий колір. Перекладаємо готові оладки на паперовий рушник.

За цим рецептом оладки виходять просто чудові. Вони навіть не опускаються після охолодження. Також ми ділились чудовим рецептом шоколадного печива.

Теги:
#Рецепт #Кефір #Оладки