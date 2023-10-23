Пишні, як пух: хитрий рецепт швидких оладок, що будуть неймовірними навіть без дріжджів
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Рецепт максимально простий та вдалий
Ми розповідали, як приготувати смачні гарбузові оладки. Тепер ділимось рецептом класичних оладок на кефірі. Виходить дуже смачно і просто.
Оладки виходять пишні, повітряні як пух і дуже апетитні. Рецептом поділились на порталі "Школа Життя".
Інгредієнти:
- Кефір 2,5% жирності – 500 мл
- Цукор – 1 ст.л.
- Сіль – 1/4 ч.л.
- Яйце – 1 шт
- Борошно — 410-430 гр
- Сода – 1 ч. л. без гірки
- Олія для смаження
Спосіб приготування:
- У глибокій мисці з’єднуємо кефір, сіль, цукор та яйце. При цьому кефір обов’язково має бути теплим — від цього залежить текстура готових оладок. Його можна трохи підігріти в мікрохвильовій печі.
- Всі інгредієнти вінчиком перемішуємо до однорідної консистенції. Порціями додаємо просіяне борошно, постійно перемішуючи. Додаємо все борошно в рецепті, крім однієї столової ложки.
- Тісто повинне вийти доволі густим. Ложку борошна, що залишилося, змішуємо з 1 чайною ложкою соди без гірки. Все висипаємо у тісто.
- Тісто ретельно перемішуємо. Залишаємо його на 15 хвилин постояти.
- Розігріваємо сковороду з олією та викладаємо на неї тісто ложкою. Ложку можна попередньо змастити олією.
- Смажимо на середньому вогні з двох боків. Ціль — золотистий колір. Перекладаємо готові оладки на паперовий рушник.
За цим рецептом оладки виходять просто чудові. Вони навіть не опускаються після охолодження. Також ми ділились чудовим рецептом шоколадного печива.