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Всього 30 хвилин — і можна сідати їсти: найкращий рецепт ледачих пельменів

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Страва виручить, якщо лінь ліпити пельмені
Страва виручить, якщо лінь ліпити пельмені. Фото 1000.menu

Ви не уявляли, що пельмені можна приготувати так просто

Ми розповідали, як лінивим методом приготувати вареники. Мало хто знає, та подібний лайфхак працює і для пельменів.

Рецепт справді дуже простий, виходить смачно. Фарш можна брати з будь-якого м’яса, яке подобається, а бульйон використовувати для подачі. Рецептом поділились на порталі "Школа Життя".

Інгредієнти:

  • Фарш індички – 500 г
  • Яйце – 1 шт
  • Молоко – 20 мл
  • Борошно – 120 г
  • Морква – 1 шт
  • Цибуля – 1 шт
  • Спеції — до смаку

Спосіб приготування:

  1. Беремо велику миску. Складаємо туди фарш, спеції. Дрібно кришимо цибулю і теж додаємо. Перемішуємо.
  2. Вливаємо молоко, яйце. Просіюємо борошно. Вимішуємо до однорідної консистенції, борошняних грудочок бути не повинно. Накриваємо тісто харчовою плівкою та на 20 хвилин йдемо займатися своїми справами.
  3. З тіста скочуємо тонку ковбаску, нарізаємо на маленькі шматочки. Паралельно готуємо овочевий бульйон. Натираємо моркву, дрібно нарізаємо цибулю.
  4. Овочі обсмажуємо на олії. Ставимо каструлю з водою. Кладемо у воду овочі, можна ще при бажанні додати бульйонний кубик. Все перемішуємо.
  5. Як тільки вода закипить, пробуємо на сіль. Кидаємо пельмені, відварюємо до готовності.

Можна діставати пельмені з бульйону, а можна і подавати разом із ним — як суп. Також ми розповідали, як приготувати ліниві деруни.

Теги:
#Рецепт #Пельмені #Галушки #Фарш