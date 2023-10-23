Всього 30 хвилин — і можна сідати їсти: найкращий рецепт ледачих пельменів
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Ви не уявляли, що пельмені можна приготувати так просто
Ми розповідали, як лінивим методом приготувати вареники. Мало хто знає, та подібний лайфхак працює і для пельменів.
Рецепт справді дуже простий, виходить смачно. Фарш можна брати з будь-якого м’яса, яке подобається, а бульйон використовувати для подачі. Рецептом поділились на порталі "Школа Життя".
Інгредієнти:
- Фарш індички – 500 г
- Яйце – 1 шт
- Молоко – 20 мл
- Борошно – 120 г
- Морква – 1 шт
- Цибуля – 1 шт
- Спеції — до смаку
Спосіб приготування:
- Беремо велику миску. Складаємо туди фарш, спеції. Дрібно кришимо цибулю і теж додаємо. Перемішуємо.
- Вливаємо молоко, яйце. Просіюємо борошно. Вимішуємо до однорідної консистенції, борошняних грудочок бути не повинно. Накриваємо тісто харчовою плівкою та на 20 хвилин йдемо займатися своїми справами.
- З тіста скочуємо тонку ковбаску, нарізаємо на маленькі шматочки. Паралельно готуємо овочевий бульйон. Натираємо моркву, дрібно нарізаємо цибулю.
- Овочі обсмажуємо на олії. Ставимо каструлю з водою. Кладемо у воду овочі, можна ще при бажанні додати бульйонний кубик. Все перемішуємо.
- Як тільки вода закипить, пробуємо на сіль. Кидаємо пельмені, відварюємо до готовності.
Можна діставати пельмені з бульйону, а можна і подавати разом із ним — як суп. Також ми розповідали, як приготувати ліниві деруни.