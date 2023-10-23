Ідеально на перекус чи до святкового столу: суперсмачний салат "Міністерський"

Рецепт максимально простий та швидкий

Ми ділились рецептом смачної закуски до святкового столу. Тепер розповідаємо, як приготувати смачний та ситний салат. Використовується відварене куряче філе, його можна замінити відвареною яловичиною або свининою.

Красиво буде, якщо всі інгредієнти нарізати тонкою соломкою. Рецептом поділились на порталі "Сьогодні".

Інгредієнти:

куряче філе – 300 г;

яйце – 3 шт.;

молоко – 30 мл;

майонез – 150 мл;

цибуля ріпчаста – 1 шт.;

печериці – 8 шт.;

перець, сіль.

Спосіб приготування:

Куряче філе відварюємо. Коли м’ясо охолоне, нарізаємо його поперек волокон. Цибулю нарізаємо тоненькими півкільцями. Обсмажуємо овоч на олії до золотавого кольору. Печериці нарізаємо пластинками. Теж додаємо їх до цибулі й обсмажуємо. Коли цибуля й гриби будуть готові, дістаємо їх зі сковорідки і викладаємо на паперові серветки — щоб всоталась зайва олія. Курячі яйця збиваємо в окремій мисці з молоком. Виливаємо на гарячу сковороду і смажимо, як омлет. Готовий омлет трохи охолоджуємо та нарізаємо смужками. Всі інгредієнти поєднуємо в салатнику. Заправляємо майонезом. Доводимо до смаку сіллю та перцем.

Салат дуже простий, але смакове поєднання чудово працює. Також ми розповідали, як смачно засолити червону рибу до святкового столу.