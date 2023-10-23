Для найсмачнішої шарлотки потрібно всього чотири прості інгредієнти: класичний рецепт
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Шарлотку традиційно готують восени
Ми ділились рецептом чудового гарбузового пирога. Але найулюбленіша для багатьох осіння випічка — це класична яблучна шарлотка.
Для неї потрібні всього чотири прості продукти: яйця, цукор, борошно та яблука. А ще на приготування знадобиться хвилин 30-40 вільного часу. Рецептом поділились на порталі Pixelinform.
Інгредієнти:
- 4 яйця
- 180 г цукру
- 1 склянка борошна
- яблука
Спосіб приготування:
- Як "додатковий" компонент потрібне ще вершкове масло — для змащування форми, в якій ви будете пекти шарлотку. Яблука для начинки чистимо, нарізаємо скибочками.
- Яйця з’єднуємо з цукром, міксером збиваємо масу до піків. Використовуємо абсолютно сухий міксер та суху чашу чи миску.
- Порціями кладемо до яєчної піни просіяне борошно. Після кожної порції перемішуємо лопаткою "знизу-вгору". Це дозволить зберегти пишність шарлотки.
- Тісто перекладаємо у форму, а зверху викладаємо яблучні часточки. Шарлотка печеться 20 хвилин при температурі 180 градусів в заздалегідь розігрітій духовці.
Шарлотка виходить пишна, в міру солодка. Також ми ділились рецептом класичного шоколадного печива.