Для найсмачнішої шарлотки потрібно всього чотири прості інгредієнти: класичний рецепт

Шарлотку традиційно готують восени

Ми ділились рецептом чудового гарбузового пирога. Але найулюбленіша для багатьох осіння випічка — це класична яблучна шарлотка.

Для неї потрібні всього чотири прості продукти: яйця, цукор, борошно та яблука. А ще на приготування знадобиться хвилин 30-40 вільного часу. Рецептом поділились на порталі Pixelinform.

Інгредієнти:

4 яйця

180 г цукру

1 склянка борошна

яблука

Спосіб приготування:

Як "додатковий" компонент потрібне ще вершкове масло — для змащування форми, в якій ви будете пекти шарлотку. Яблука для начинки чистимо, нарізаємо скибочками. Яйця з’єднуємо з цукром, міксером збиваємо масу до піків. Використовуємо абсолютно сухий міксер та суху чашу чи миску. Порціями кладемо до яєчної піни просіяне борошно. Після кожної порції перемішуємо лопаткою "знизу-вгору". Це дозволить зберегти пишність шарлотки. Тісто перекладаємо у форму, а зверху викладаємо яблучні часточки. Шарлотка печеться 20 хвилин при температурі 180 градусів в заздалегідь розігрітій духовці.

Шарлотка виходить пишна, в міру солодка. Також ми ділились рецептом класичного шоколадного печива.