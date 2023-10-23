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Для найсмачнішої шарлотки потрібно всього чотири прості інгредієнти: класичний рецепт

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Справді класичний яблучний пиріг
Справді класичний яблучний пиріг. Фото Галицький кореспондент

Шарлотку традиційно готують восени

Ми ділились рецептом чудового гарбузового пирога. Але найулюбленіша для багатьох осіння випічка — це класична яблучна шарлотка.

Для неї потрібні всього чотири прості продукти: яйця, цукор, борошно та яблука. А ще на приготування знадобиться хвилин 30-40 вільного часу. Рецептом поділились на порталі Pixelinform.

Інгредієнти:

  • 4 яйця
  • 180 г цукру
  • 1 склянка борошна
  • яблука

Спосіб приготування:

  1. Як "додатковий" компонент потрібне ще вершкове масло — для змащування форми, в якій ви будете пекти шарлотку. Яблука для начинки чистимо, нарізаємо скибочками.
  2. Яйця з’єднуємо з цукром, міксером збиваємо масу до піків. Використовуємо абсолютно сухий міксер та суху чашу чи миску.
  3. Порціями кладемо до яєчної піни просіяне борошно. Після кожної порції перемішуємо лопаткою "знизу-вгору". Це дозволить зберегти пишність шарлотки.
  4. Тісто перекладаємо у форму, а зверху викладаємо яблучні часточки. Шарлотка печеться 20 хвилин при температурі 180 градусів в заздалегідь розігрітій духовці.

Шарлотка виходить пишна, в міру солодка. Також ми ділились рецептом класичного шоколадного печива.

Теги:
#Рецепт #Пиріг #Випічка #Шарлотка