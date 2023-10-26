Набагато простіше і смачніше за вінегрет: за рецептом цього салату вишикуються в чергу

Таку смакоту готуватимете щодня

Різні салати ми готуємо на кухні майже кожен день. Навряд чи може бути щось простіше, ніж нарізати інгредієнти, заправити рослинною олією або майонезом і подати таку страву на стіл.

Сьогодні разом із "Школою життя" ми приготуємо простий, але пікантний салат із буряком. Це відмінний варіант для сімейного обіду чи вечері – готується такий салат просто, а результат сподобається всім.

Як приготувати салат з буряком

Інгредієнти:

буряк варений або запечений – 1 шт.;

консервована кукурудза – половина банки;

цибуля – 1/4 цибулини;

часник – 1 зубчик;

сік лимона – 1 ст. л.;

зелень;

сіль;

перець;

нерафінована олія для заправки салату.

Спосіб приготування:

Буряк відварюємо до готовності або запікаємо в духовці. Залишаємо, поки вона охолоне, нарізаємо маленькими кубиками або натираємо на великій тертці. Цибулю миємо, чистимо, ріжемо, поливаємо лимонним соком і залишаємо хвилин на 5. Якщо вдома не виявилося лимона, маринуємо цибулю в оцті з водою. Замариновану цибулю додаємо до буряків. З консервованої кукурудзи зливаємо воду та додаємо до буряків. Туди ж відправляємо улюблену зелень та зубчик часнику. Все солимо, перчимо на свій смак, заправляємо олією і подаємо на стіл.

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