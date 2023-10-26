Набагато простіше і смачніше за вінегрет: за рецептом цього салату вишикуються в чергу
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Таку смакоту готуватимете щодня
Різні салати ми готуємо на кухні майже кожен день. Навряд чи може бути щось простіше, ніж нарізати інгредієнти, заправити рослинною олією або майонезом і подати таку страву на стіл.
Сьогодні разом із "Школою життя" ми приготуємо простий, але пікантний салат із буряком. Це відмінний варіант для сімейного обіду чи вечері – готується такий салат просто, а результат сподобається всім.
Як приготувати салат з буряком
Інгредієнти:
- буряк варений або запечений – 1 шт.;
- консервована кукурудза – половина банки;
- цибуля – 1/4 цибулини;
- часник – 1 зубчик;
- сік лимона – 1 ст. л.;
- зелень;
- сіль;
- перець;
- нерафінована олія для заправки салату.
Спосіб приготування:
- Буряк відварюємо до готовності або запікаємо в духовці. Залишаємо, поки вона охолоне, нарізаємо маленькими кубиками або натираємо на великій тертці.
- Цибулю миємо, чистимо, ріжемо, поливаємо лимонним соком і залишаємо хвилин на 5. Якщо вдома не виявилося лимона, маринуємо цибулю в оцті з водою. Замариновану цибулю додаємо до буряків.
- З консервованої кукурудзи зливаємо воду та додаємо до буряків. Туди ж відправляємо улюблену зелень та зубчик часнику.
- Все солимо, перчимо на свій смак, заправляємо олією і подаємо на стіл.
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