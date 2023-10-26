Олів’є без ковбаси вийде навіть краще за класичний

Такий варіант не тільки смачніший, а й корисніший

Олів’є — один із найпопулярніших салатів взимку. Рецептів його приготування існує безліч, проте класичний варіант його приготування включає докторську ковбасу, квашені огірки, консервований горошок, відварені овочі та майонез.

Якщо ви не любите ковбасу, Foodoboz пропонує замінити її в олів’є… яловичим м’ясом. Ваш улюблений салат стане не тільки смачнішим, але й кориснішим.

Як приготувати олів'є з яловичим м’ясом

Інгредієнти:

картопля — 4 шт.;

морква — 2 шт.;

яйця — 5 шт.;

солоні огірки — 3-4 шт.;

яловичина — 500 г;

консервований зелений горошок — 400 г;

кріп — пучок;

сіль, перець чорний мелений, майонез — на смак.

Спосіб приготування:

Яловичину протягом години варимо у каструлі під кришкою. За 15 хвилин до готовності трохи солимо окріп з м’ясом. Остуджуємо і нарізаємо шматочками. Овочі помиємо, заливаємо водою, варимо до готовності, остуджуємо, чистимо та нарізаємо кубиками. Яйця варимо круто, чистимо від шкаралупи та нарізаємо вручну або за допомогою яйцерізки. Солоні огірки (або свіжі, за бажанням) також нарізаємо кубиками. Всі інгредієнти змішуємо у глибокій тарілці, додаємо консервований горошок та дрібно нарізану зелень. Туди ж додаємо сіль, перець та майонез. Все ретельно перемішуємо та подаємо до столу.

До речі, майонез також можна приготувати вдома за рецептом "Телеграфа". Так ви будете впевнені у його якості.