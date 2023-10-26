Трохи фаршу та два яйця: ситна страва нагодує всю родину

Смакота без особливих клопотів

Хрумкі зовні та соковиті всередині золотисті деруни неможливо не любити. Класична страва готується з картоплі, цибулі, солі, перцю та готується на сковороді. Однак, сьогодні ми трохи поекспериментуємо.

Shuba пропонує приготувати гарячий ароматний картопляний дерун з фаршем і сиром. Для нього підійде будь-який свіжий фарш. Єдина умова — вона має бути пісною, інакше начинка може перетворитися на рідку жирну масу. Спробуємо?

Як приготувати дерун з фаршем та сиром

Інгредієнти на 2 порції:

м’ясний фарш — 300 г;

масло вершкове 73% — 1 ст. л.;

картопля — 5 шт.;

борошно пшеничне — 2 ст. л.;

сіль — 1/5 ч. л.;

яйця курячі — 2 шт.;

кетчуп — 2 ст. л.;

перець чорний мелений, приправа "Італійські трави", твердий сир, зелень — на смак.

Спосіб приготування:

Фарш посоліть, поперчіть. Помішуючи та розбиваючи грудочки, обсмажте його на середньому вогні протягом 15-25 хвилин. Викладіть на тарілку. Картоплю очистьте, натріть на тертці та відіжміть сік. Додайте сіль, перець, спеції, борошно та яйця. Все ретельно перемішайте, відправте на сковороду. Смажте під кришкою на середньому вогні 4-5 хвилин, переверніть. Дерун намажте кетчупом чи сметаною. На одну половину коржика викладіть фарш, посипте подрібненою зеленню та тертим сиром і загорніть на начинку другу половину. Готуйте під кришкою 2-3 хвилини, доки сир не розплавиться.

Подавайте з кетчупом, томатним соусом чи домашньою сметаною за рецептом "Телеграфа". Смачного.