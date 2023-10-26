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Трохи фаршу та два яйця: ситна страва нагодує всю родину

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Відмінний варіант для домашньої вечері
Відмінний варіант для домашньої вечері. Фото shuba.life

Смакота без особливих клопотів

Хрумкі зовні та соковиті всередині золотисті деруни неможливо не любити. Класична страва готується з картоплі, цибулі, солі, перцю та готується на сковороді. Однак, сьогодні ми трохи поекспериментуємо.

Shuba пропонує приготувати гарячий ароматний картопляний дерун з фаршем і сиром. Для нього підійде будь-який свіжий фарш. Єдина умова — вона має бути пісною, інакше начинка може перетворитися на рідку жирну масу. Спробуємо?

Як приготувати дерун з фаршем та сиром

Інгредієнти на 2 порції:

  • м’ясний фарш — 300 г;
  • масло вершкове 73% — 1 ст. л.;
  • картопля — 5 шт.;
  • борошно пшеничне — 2 ст. л.;
  • сіль — 1/5 ч. л.;
  • яйця курячі — 2 шт.;
  • кетчуп — 2 ст. л.;
  • перець чорний мелений, приправа "Італійські трави", твердий сир, зелень — на смак.

Спосіб приготування:

  1. Фарш посоліть, поперчіть. Помішуючи та розбиваючи грудочки, обсмажте його на середньому вогні протягом 15-25 хвилин. Викладіть на тарілку.
  2. Картоплю очистьте, натріть на тертці та відіжміть сік. Додайте сіль, перець, спеції, борошно та яйця. Все ретельно перемішайте, відправте на сковороду. Смажте під кришкою на середньому вогні 4-5 хвилин, переверніть.
  3. Дерун
  4. намажте кетчупом чи сметаною. На одну половину коржика викладіть фарш, посипте подрібненою зеленню та тертим сиром і загорніть на начинку другу половину. Готуйте під кришкою 2-3 хвилини, доки сир не розплавиться.

Подавайте з кетчупом, томатним соусом чи домашньою сметаною за рецептом "Телеграфа". Смачного.

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