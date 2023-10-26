Рецепт від німецьких кухарів: з таким пирогом забудете навіть про піцу

Приготуйтеся: у вас будуть просити добавку

Якщо ви любитель італійської піци та перепробували всі її рецепти, пропонуємо трохи поекспериментувати. Сьогодні ми з вами приготуємо незвичайний пиріг, з яким ви забудете навіть про піцу.

Разом з "Важно знать" ми приготуємо улюблений німцями пиріг із цибулею, беконом та сиром під назвою "Фламмкухен". Неймовірно ситна, божественно смачна, і при цьому досить проста у приготуванні випічка не залишить байдужим нікого.

Як приготувати пиріг "Фламмкухен"

Інгредієнти:

380 г борошна;

200 мл води;

8 г свіжих дріжджів;

3 ст. л. рослинної олії;

0,5 ч. л. цукру;

200 г сметани;

1 куряче яйце;

75 г твердого сиру;

100 г копченої шинки;

1 цибулина;

Зелена цибуля;

сіль, перець, мускатний горіх — до свого смаку.

Спосіб приготування:

У підігрітій воді розведіть дріжджі, додайте цукор і залиште на 15 хвилин настоятись. Через зазначений час додайте в просіяне борошно, дріжджову суміш і 1 ложку рослинної олії. Посолити, замісити тісто і залишити на півгодини в теплому місці. Цибулю наріжте дрібно, цибулину — півкільцями. Сир натріть на тертці, шинку наріжте смужками. В окремому посудині збийте яйце, додайте сметану, сир, всю цибулю, масло і спеції. Посоліть та ретельно перемішайте всі інгредієнти. Тісто розділіть на 4 частини. Кожну розкотіть і помістіть на вистелене пергаментом деко. Сформуйте бортики, викладіть на тісто начинку та відправте в розігріту до 200 градусів духовку на 15 хвилин.

Раніше ми розповідали, як приготувати незвичайну італійську страву – кальцоні з м’ясом. З простих продуктів у вас вийде неймовірна смакота.