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Рецепт від німецьких кухарів: з таким пирогом забудете навіть про піцу

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Ідеальна страва для довгих осінніх вечорів
Ідеальна страва для довгих осінніх вечорів. Фото vazhnoznat.com

Приготуйтеся: у вас будуть просити добавку

Якщо ви любитель італійської піци та перепробували всі її рецепти, пропонуємо трохи поекспериментувати. Сьогодні ми з вами приготуємо незвичайний пиріг, з яким ви забудете навіть про піцу.

Разом з "Важно знать" ми приготуємо улюблений німцями пиріг із цибулею, беконом та сиром під назвою "Фламмкухен". Неймовірно ситна, божественно смачна, і при цьому досить проста у приготуванні випічка не залишить байдужим нікого.

Як приготувати пиріг "Фламмкухен"

Інгредієнти:

  • 380 г борошна;
  • 200 мл води;
  • 8 г свіжих дріжджів;
  • 3 ст. л. рослинної олії;
  • 0,5 ч. л. цукру;
  • 200 г сметани;
  • 1 куряче яйце;
  • 75 г твердого сиру;
  • 100 г копченої шинки;
  • 1 цибулина;
  • Зелена цибуля;
  • сіль, перець, мускатний горіх — до свого смаку.

Спосіб приготування:

  1. У підігрітій воді розведіть дріжджі, додайте цукор і залиште на 15 хвилин настоятись. Через зазначений час додайте в просіяне борошно, дріжджову суміш і 1 ложку рослинної олії. Посолити, замісити тісто і залишити на півгодини в теплому місці.
  2. Цибулю наріжте дрібно, цибулину — півкільцями. Сир натріть на тертці, шинку наріжте смужками.
  3. В окремому посудині збийте яйце, додайте сметану, сир, всю цибулю, масло і спеції. Посоліть та ретельно перемішайте всі інгредієнти.
  4. Тісто розділіть на 4 частини. Кожну розкотіть і помістіть на вистелене пергаментом деко. Сформуйте бортики, викладіть на тісто начинку та відправте в розігріту до 200 градусів духовку на 15 хвилин.

Раніше ми розповідали, як приготувати незвичайну італійську страву – кальцоні з м’ясом. З простих продуктів у вас вийде неймовірна смакота.

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#Німеччина #Рецепт #Пиріг #Готуємо вдома