Такими варениками люблять поласувати у Польщі: вас здивує незвичайне поєднання

Озирнутися не встигнете, як їх зметуть зі столу

У багатьох народів світу є традиційні страви з тіста, проте найбагатший вибір начинок — лише улюблені вареники. Ми готуємо їх з картоплею, сиром або ягодами – рецептів цієї страви неймовірна величезна кількість.

Сьогодні зі Smachnonews ми приготуємо незвичайні вареники – з картоплею та домашнім сиром. Їх ще називають вареники польською — у Польщі це дуже популярна страва. Це досить незвичайний рецепт, адже готують їх із подвійною начинкою, щоб краще підкреслити смак страви.

Як приготувати вареники по-польськи

Інгредієнти:

Для тіста:

350 г борошна;

200 г гарячої води;

3 ст. л. олії;

половина ч. л. солі;

1 яйце.

Для начинки:

400 г картопляного пюре;

1 яйце;

200 г домашнього сиру;

чорний мелений перець.

Спосіб приготування:

Борошно змішуємо з маслом і окропом, швидко перемішуємо все ложкою. Яйце розбиваємо у блюдце або маленьку миску, додаємо сіль, збиваємо за допомогою вилки або вінчика. Відправляємо його в тісто, що охололо, все ретельно перемішуємо. Готове тісто вимішуємо до однорідного стану та забираємо в холодильник на півгодини. Готуємо картопляне пюре та охолоджуємо. Додаємо до нього сир, сире яйце та все перемішуємо. Через вказаний час дістаємо тісто, розкочуємо, ділимо на невеликі шматочки. Розкочуємо їх, у середину кладемо начинку і защипуємо. Вареники відправляємо в киплячу підсолену воду і варимо 3 — 4 хвилини до готовності.

Подаємо вареники по-польськи з домашньою сметаною за рецептом "Телеграфа". Це надзвичайно смачно.