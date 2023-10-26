Такими варениками люблять поласувати у Польщі: вас здивує незвичайне поєднання
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Озирнутися не встигнете, як їх зметуть зі столу
У багатьох народів світу є традиційні страви з тіста, проте найбагатший вибір начинок — лише улюблені вареники. Ми готуємо їх з картоплею, сиром або ягодами – рецептів цієї страви неймовірна величезна кількість.
Сьогодні зі Smachnonews ми приготуємо незвичайні вареники – з картоплею та домашнім сиром. Їх ще називають вареники польською — у Польщі це дуже популярна страва. Це досить незвичайний рецепт, адже готують їх із подвійною начинкою, щоб краще підкреслити смак страви.
Як приготувати вареники по-польськи
Інгредієнти:
Для тіста:
- 350 г борошна;
- 200 г гарячої води;
- 3 ст. л. олії;
- половина ч. л. солі;
- 1 яйце.
Для начинки:
- 400 г картопляного пюре;
- 1 яйце;
- 200 г домашнього сиру;
- чорний мелений перець.
Спосіб приготування:
- Борошно змішуємо з маслом і окропом, швидко перемішуємо все ложкою.
- Яйце розбиваємо у блюдце або маленьку миску, додаємо сіль, збиваємо за допомогою вилки або вінчика. Відправляємо його в тісто, що охололо, все ретельно перемішуємо. Готове тісто вимішуємо до однорідного стану та забираємо в холодильник на півгодини.
- Готуємо картопляне пюре та охолоджуємо. Додаємо до нього сир, сире яйце та все перемішуємо.
- Через вказаний час дістаємо тісто, розкочуємо, ділимо на невеликі шматочки. Розкочуємо їх, у середину кладемо начинку і защипуємо.
- Вареники відправляємо в киплячу підсолену воду і варимо 3 — 4 хвилини до готовності.
Подаємо вареники по-польськи з домашньою сметаною за рецептом "Телеграфа". Це надзвичайно смачно.