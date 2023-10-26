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Такими варениками люблять поласувати у Польщі: вас здивує незвичайне поєднання

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Здивуйте сім’ю химерною стравою
Здивуйте сім’ю химерною стравою. Фото smachnonews.24tv.ua

Озирнутися не встигнете, як їх зметуть зі столу

У багатьох народів світу є традиційні страви з тіста, проте найбагатший вибір начинок — лише улюблені вареники. Ми готуємо їх з картоплею, сиром або ягодами – рецептів цієї страви неймовірна величезна кількість.

Сьогодні зі Smachnonews ми приготуємо незвичайні вареники – з картоплею та домашнім сиром. Їх ще називають вареники польською — у Польщі це дуже популярна страва. Це досить незвичайний рецепт, адже готують їх із подвійною начинкою, щоб краще підкреслити смак страви.

Як приготувати вареники по-польськи

Інгредієнти:

Для тіста:

  • 350 г борошна;
  • 200 г гарячої води;
  • 3 ст. л. олії;
  • половина ч. л. солі;
  • 1 яйце.

Для начинки:

  • 400 г картопляного пюре;
  • 1 яйце;
  • 200 г домашнього сиру;
  • чорний мелений перець.

Спосіб приготування:

  1. Борошно змішуємо з маслом і окропом, швидко перемішуємо все ложкою.
  2. Яйце розбиваємо у блюдце або маленьку миску, додаємо сіль, збиваємо за допомогою вилки або вінчика. Відправляємо його в тісто, що охололо, все ретельно перемішуємо. Готове тісто вимішуємо до однорідного стану та забираємо в холодильник на півгодини.
  3. Готуємо картопляне пюре та охолоджуємо. Додаємо до нього сир, сире яйце та все перемішуємо.
  4. Через вказаний час дістаємо тісто, розкочуємо, ділимо на невеликі шматочки. Розкочуємо їх, у середину кладемо начинку і защипуємо.
  5. Вареники відправляємо в киплячу підсолену воду і варимо 3 — 4 хвилини до готовності.

Подаємо вареники по-польськи з домашньою сметаною за рецептом "Телеграфа". Це надзвичайно смачно.

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