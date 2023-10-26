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Старий рецепт бюджетної намазки на хліб: закусочна класика святкового столу

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Виходить дуже смачно і зовсім недорого
Виходить дуже смачно і зовсім недорого. Фото shuba.life

Таких бутербродиків можна готувати одразу подвійну порцію

Ми ділились рецептом цікавої та ніжної грибної намазки. Тепер розповідаємо, як приготувати класичну закуску — бутерброди з сардиною.

Така намазка із сардин, цибулі та яйця готується елементарно просто. Рецепт можна вдосконалювати іншими інгредієнтами, такими як плавлений сир чи зелень.

Інгредієнти:

  • Сардина в олії – банка
  • Яйце куряче – 3 шт
  • Цибуля ріпчаста – 1 шт
  • Майонез – 2-3 ст. л.
  • Сіль – дрібка
  • Перець – до смаку

Спосіб приготування:

  1. Накруто відварюємо яйця. Перекладаємо їх одразу в гарячу воду. Коли вони охолонуть, чистимо.
  2. Білок і жовток нарізаємо дрібними кубиками. Цибулю також нарізаємо максимально дрібно. Заливаємо її окропом і залишаємо на 5 хвилин.
  3. Цибулю відкидаємо на сито і промиваємо холодною водою. Залишаємо стікати.
  4. В цей час консервовані сардини дістаємо з олії, перетираємо виделкою на дрібну масу. Усі підготовлені інгредієнти перекладаємо в одну миску. Туди ж з сита перекладаємо суху цибулю.
  5. Заправляємо майонезом. До смаку солимо та перчимо.

Залишилось лише намастити паштет на хліб. Ще смачніше буде, якщо спеціально приготувати грінки. Грінки — це чудова закуска, навіть без намазки. Ми розповідали, як приготувати їх солодкими.

Теги:
#Рецепт #Риба #Закуска #Бутерброди #намазка