Старий рецепт бюджетної намазки на хліб: закусочна класика святкового столу

Таких бутербродиків можна готувати одразу подвійну порцію

Ми ділились рецептом цікавої та ніжної грибної намазки. Тепер розповідаємо, як приготувати класичну закуску — бутерброди з сардиною.

Така намазка із сардин, цибулі та яйця готується елементарно просто. Рецепт можна вдосконалювати іншими інгредієнтами, такими як плавлений сир чи зелень.

Інгредієнти:

Сардина в олії – банка

Яйце куряче – 3 шт

Цибуля ріпчаста – 1 шт

Майонез – 2-3 ст. л.

Сіль – дрібка

Перець – до смаку

Спосіб приготування:

Накруто відварюємо яйця. Перекладаємо їх одразу в гарячу воду. Коли вони охолонуть, чистимо. Білок і жовток нарізаємо дрібними кубиками. Цибулю також нарізаємо максимально дрібно. Заливаємо її окропом і залишаємо на 5 хвилин. Цибулю відкидаємо на сито і промиваємо холодною водою. Залишаємо стікати. В цей час консервовані сардини дістаємо з олії, перетираємо виделкою на дрібну масу. Усі підготовлені інгредієнти перекладаємо в одну миску. Туди ж з сита перекладаємо суху цибулю. Заправляємо майонезом. До смаку солимо та перчимо.

Залишилось лише намастити паштет на хліб. Ще смачніше буде, якщо спеціально приготувати грінки. Грінки — це чудова закуска, навіть без намазки. Ми розповідали, як приготувати їх солодкими.