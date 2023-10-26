Старий рецепт бюджетної намазки на хліб: закусочна класика святкового столу
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Таких бутербродиків можна готувати одразу подвійну порцію
Ми ділились рецептом цікавої та ніжної грибної намазки. Тепер розповідаємо, як приготувати класичну закуску — бутерброди з сардиною.
Така намазка із сардин, цибулі та яйця готується елементарно просто. Рецепт можна вдосконалювати іншими інгредієнтами, такими як плавлений сир чи зелень.
Інгредієнти:
- Сардина в олії – банка
- Яйце куряче – 3 шт
- Цибуля ріпчаста – 1 шт
- Майонез – 2-3 ст. л.
- Сіль – дрібка
- Перець – до смаку
Спосіб приготування:
- Накруто відварюємо яйця. Перекладаємо їх одразу в гарячу воду. Коли вони охолонуть, чистимо.
- Білок і жовток нарізаємо дрібними кубиками. Цибулю також нарізаємо максимально дрібно. Заливаємо її окропом і залишаємо на 5 хвилин.
- Цибулю відкидаємо на сито і промиваємо холодною водою. Залишаємо стікати.
- В цей час консервовані сардини дістаємо з олії, перетираємо виделкою на дрібну масу. Усі підготовлені інгредієнти перекладаємо в одну миску. Туди ж з сита перекладаємо суху цибулю.
- Заправляємо майонезом. До смаку солимо та перчимо.
Залишилось лише намастити паштет на хліб. Ще смачніше буде, якщо спеціально приготувати грінки. Грінки — це чудова закуска, навіть без намазки. Ми розповідали, як приготувати їх солодкими.