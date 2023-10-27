Почастуйте такою картоплею друзів — і вони обов’язково попросять рецепт

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Картопля – важливий продукт на нашому столі. Ми любимо його запікати по-селянськи, варимо смачне картопляне пюре і готуємо ледачі вареники.

Сьогодні ми з "Бабусиними рецептами" приготуємо з картоплі незвичайну страву. Спочатку ми її відваримо, а потім підсмажимо разом із сиром. Спробуйте раз – і ви вже більше не зможете відмовитися від такої страви.

Як приготувати картоплю з сиром

Інгредієнти:

картопля – 600 г;

часник – 2 зубчики;

соняшникова олія;

вершкове масло – 50 г;

сир – 100 г;

сіль, чорний перець, солодка паприка – до смаку;

петрушка для подачі.

Спосіб приготування:

Картоплю миємо, чистим, викладаємо в каструлю. Заливаємо її водою, доводимо до кипіння. Солимо на свій смак і варимо до готовності. Сир натираємо на великій тертці. Часник чистимо і дрібно нарізаємо. Петрушка миємо, дрібно нарізаємо. Сковороду розігріваємо, вливаємо олію і викладаємо шматочок вершкового масла. Викладаємо відварену картоплю і злегка обсмажуємо. Картоплю солимо, додаємо чорний перець, солодку паприку, часник і перемішуємо. Посипаємо тертим сиром та накриваємо кришкою. Готову картоплю прикрашаємо подрібненою петрушкою та подаємо на стіл.

А ось при приготуванні картопляного пюре рекомендуємо скористатися секретами "Телеграфа". Пюрешка буде набагато смачнішою.