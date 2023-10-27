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Почастуйте такою картоплею друзів — і вони обов’язково попросять рецепт

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Незвичайна картопля сподобається всім без винятку
Незвичайна картопля сподобається всім без винятку. Фото babusyni-retsepty

Ви нагодуєте близьких і друзів без особливих турбот

Картопля – важливий продукт на нашому столі. Ми любимо його запікати по-селянськи, варимо смачне картопляне пюре і готуємо ледачі вареники.

Сьогодні ми з "Бабусиними рецептами" приготуємо з картоплі незвичайну страву. Спочатку ми її відваримо, а потім підсмажимо разом із сиром. Спробуйте раз – і ви вже більше не зможете відмовитися від такої страви.

Як приготувати картоплю з сиром

Інгредієнти:

  • картопля – 600 г;
  • часник – 2 зубчики;
  • соняшникова олія;
  • вершкове масло – 50 г;
  • сир – 100 г;
  • сіль, чорний перець, солодка паприка – до смаку;
  • петрушка для подачі.

Спосіб приготування:

  1. Картоплю миємо, чистим, викладаємо в каструлю. Заливаємо її водою, доводимо до кипіння. Солимо на свій смак і варимо до готовності.
  2. Сир натираємо на великій тертці. Часник чистимо і дрібно нарізаємо. Петрушка миємо, дрібно нарізаємо.
  3. Сковороду розігріваємо, вливаємо олію і викладаємо шматочок вершкового масла. Викладаємо відварену картоплю і злегка обсмажуємо.
  4. Картоплю солимо, додаємо чорний перець, солодку паприку, часник і перемішуємо. Посипаємо тертим сиром та накриваємо кришкою.
  5. Готову картоплю прикрашаємо подрібненою петрушкою та подаємо на стіл.

А ось при приготуванні картопляного пюре рекомендуємо скористатися секретами "Телеграфа". Пюрешка буде набагато смачнішою.

Теги:
#Рецепт #Картопля #Готуємо вдома