Почастуйте такою картоплею друзів — і вони обов’язково попросять рецепт
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Ви нагодуєте близьких і друзів без особливих турбот
Картопля – важливий продукт на нашому столі. Ми любимо його запікати по-селянськи, варимо смачне картопляне пюре і готуємо ледачі вареники.
Сьогодні ми з "Бабусиними рецептами" приготуємо з картоплі незвичайну страву. Спочатку ми її відваримо, а потім підсмажимо разом із сиром. Спробуйте раз – і ви вже більше не зможете відмовитися від такої страви.
Як приготувати картоплю з сиром
Інгредієнти:
- картопля – 600 г;
- часник – 2 зубчики;
- соняшникова олія;
- вершкове масло – 50 г;
- сир – 100 г;
- сіль, чорний перець, солодка паприка – до смаку;
- петрушка для подачі.
Спосіб приготування:
- Картоплю миємо, чистим, викладаємо в каструлю. Заливаємо її водою, доводимо до кипіння. Солимо на свій смак і варимо до готовності.
- Сир натираємо на великій тертці. Часник чистимо і дрібно нарізаємо. Петрушка миємо, дрібно нарізаємо.
- Сковороду розігріваємо, вливаємо олію і викладаємо шматочок вершкового масла. Викладаємо відварену картоплю і злегка обсмажуємо.
- Картоплю солимо, додаємо чорний перець, солодку паприку, часник і перемішуємо. Посипаємо тертим сиром та накриваємо кришкою.
- Готову картоплю прикрашаємо подрібненою петрушкою та подаємо на стіл.
А ось при приготуванні картопляного пюре рекомендуємо скористатися секретами "Телеграфа". Пюрешка буде набагато смачнішою.