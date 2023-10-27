Японські кулінари готують панкейки цим репептом: вийдуть неймовірно пишними
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Ваш сніданок буде ідеальним
Хто ж не любить поласувати смачними та пишними млинцями. Пропонуємо урізноманітнити "млинцеве" меню стравою по-японськи.
Такі японські панкейки за рецептом Shuba стануть вашим улюбленим сніданком. Щоб млинці вийшли дійсно високими та пишними, використовуйте кільця 7 см діаметром та 4 см заввишки. Такі хмарки точно вам сподобаються!
Як приготувати пишні панкейки по-японськи
Інгредієнти на 6 порцій:
- яйця курячі — 2 шт.;
- цукор — 50 г;
- молоко 2,8% — 120 г;
- екстракт ванілі — 1 ч. л.;
- борошно пшеничне — 95 г;
- розпушувач — 8 г;
- сіль — 1/2 ч. л.;
- рослинна олія — 15 г.
Спосіб приготування:
- У мисці змішайте борошно, розпушувач та сіль.
- У яйцях жовтки відокремте від білків. У великій мисці збийте яєчні жовтки та цукор до однорідності.
- Окремо збийте молоко та ваніль. Додайте борошняну суміш і збийте.
- В іншій мисці збийте яєчні білки міксером ручним до стійких піків. Обережно втручайте яєчні білки в жовткову суміш.
- Антипригарну сковороду розігрійте, збризкайте олією. Три 7-сантиметрові круглі форми також збризкайте кулінарним спреєм або маслом і поставте їх у сковорідку. Кожну форму заповніть приблизно 3 столовими ложками тіста для млинців, готуйте під кришкою на повільному вогні близько 8-10 хвилин.
- Переверніть млинці лопаткою, накрийте сковороду та готуйте ще 5 хвилин. Через вказаний час обережно вийміть форми, перекладіть їх на тарілку.
Подавайте панкейки з кавовим кремом за рецептом "Телеграфа". Смачного!