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Японські кулінари готують панкейки цим репептом: вийдуть неймовірно пишними

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Таких млинців ви ще не пробували
Таких млинців ви ще не пробували. Фото shuba.life

Ваш сніданок буде ідеальним

Хто ж не любить поласувати смачними та пишними млинцями. Пропонуємо урізноманітнити "млинцеве" меню стравою по-японськи.

Такі японські панкейки за рецептом Shuba стануть вашим улюбленим сніданком. Щоб млинці вийшли дійсно високими та пишними, використовуйте кільця 7 см діаметром та 4 см заввишки. Такі хмарки точно вам сподобаються!

Як приготувати пишні панкейки по-японськи

Інгредієнти на 6 порцій:

  • яйця курячі — 2 шт.;
  • цукор — 50 г;
  • молоко 2,8% — 120 г;
  • екстракт ванілі — 1 ч. л.;
  • борошно пшеничне — 95 г;
  • розпушувач — 8 г;
  • сіль — 1/2 ч. л.;
  • рослинна олія — 15 г.

Спосіб приготування:

  1. У мисці змішайте борошно, розпушувач та сіль.
  2. У яйцях жовтки відокремте від білків. У великій мисці збийте яєчні жовтки та цукор до однорідності.
  3. Окремо збийте молоко та ваніль. Додайте борошняну суміш і збийте.
  4. В іншій мисці збийте яєчні білки міксером ручним до стійких піків. Обережно втручайте яєчні білки в жовткову суміш.
  5. Антипригарну сковороду розігрійте, збризкайте олією. Три 7-сантиметрові круглі форми також збризкайте кулінарним спреєм або маслом і поставте їх у сковорідку. Кожну форму заповніть приблизно 3 столовими ложками тіста для млинців, готуйте під кришкою на повільному вогні близько 8-10 хвилин.
  6. Переверніть млинці лопаткою, накрийте сковороду та готуйте ще 5 хвилин. Через вказаний час обережно вийміть форми, перекладіть їх на тарілку.

Подавайте панкейки з кавовим кремом за рецептом "Телеграфа". Смачного!

Теги:
#Японія #Рецепт #Сніданок #Панкейкі #Готуємо вдома