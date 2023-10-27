Японські кулінари готують панкейки цим репептом: вийдуть неймовірно пишними

Ваш сніданок буде ідеальним

Хто ж не любить поласувати смачними та пишними млинцями. Пропонуємо урізноманітнити "млинцеве" меню стравою по-японськи.

Такі японські панкейки за рецептом Shuba стануть вашим улюбленим сніданком. Щоб млинці вийшли дійсно високими та пишними, використовуйте кільця 7 см діаметром та 4 см заввишки. Такі хмарки точно вам сподобаються!

Як приготувати пишні панкейки по-японськи

Інгредієнти на 6 порцій:

яйця курячі — 2 шт.;

цукор — 50 г;

молоко 2,8% — 120 г;

екстракт ванілі — 1 ч. л.;

борошно пшеничне — 95 г;

розпушувач — 8 г;

сіль — 1/2 ч. л.;

рослинна олія — 15 г.

Спосіб приготування:

У мисці змішайте борошно, розпушувач та сіль. У яйцях жовтки відокремте від білків. У великій мисці збийте яєчні жовтки та цукор до однорідності. Окремо збийте молоко та ваніль. Додайте борошняну суміш і збийте. В іншій мисці збийте яєчні білки міксером ручним до стійких піків. Обережно втручайте яєчні білки в жовткову суміш. Антипригарну сковороду розігрійте, збризкайте олією. Три 7-сантиметрові круглі форми також збризкайте кулінарним спреєм або маслом і поставте їх у сковорідку. Кожну форму заповніть приблизно 3 столовими ложками тіста для млинців, готуйте під кришкою на повільному вогні близько 8-10 хвилин. Переверніть млинці лопаткою, накрийте сковороду та готуйте ще 5 хвилин. Через вказаний час обережно вийміть форми, перекладіть їх на тарілку.

Подавайте панкейки з кавовим кремом за рецептом "Телеграфа". Смачного!