Рецепт цих зраз попросить навіть бабуся: весь секрет у незвичайній начинці
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Поекспериментуйте — і вам сподобається
Якщо у вас залишилося з вечері недоїдене картопляне пюре, то можна приготувати смачні зрази. Зазвичай їх готують з овочами, фаршем, грибами, м’ясом, печінкою, лівером та сиром, проте сьогодні ми постараємося вас здивувати.
Уявіть: підрум’яне ніжна картопляна оболонка, всередині якої захована соковита рибна начинка. Саме такі зрази у вас вийдуть разом із рецептом від mil_alexx. Цією стравою можна буде насолоджуватися разом із сім’єю, друзями та чи зручно взяти з собою на роботу. Божественно ніжні зрази вразять вас у саме серце.
Як приготувати картопляні зрази з рибною начинкою
Інгредієнти:
- картопля – 1 кг;
- борошно — 80 г;
- яйця – 1 шт.;
- сіль, перець — на свій смак;
- рослинна олія — для смаження.
Для начинки:
- скумбрія – 2 банки;
- варені яйця – 2 шт.
Спосіб приготування:
- Картоплю помийте, очистьте, поріжте та відваріть у підсоленій воді до готовності.
- Готову картоплю розімніть до стану пюре. Додайте борошно, яйце, сіль, перець. Все ретельно перемішайте. Тісто для зразів готове.
- Очистьте варені яйця, відправте в окрему тарілку. Туди ж додайте скумбрію, ретельно розімніть вилкою.
- З тіста відщипніть невеликий шматочок, загорніть начинку, сформуйте пиріжок і обваляйте його в борошні.
- Сковороду розігрійте з олією, посмажьте зрази на середньому вогні до готовності — це піде по 3-4 хвилини з кожного боку.
Готові зрази викладіть на паперові рушники, щоб увібрався жир. Подавайте їх із соусом тартар за рецептом "Телеграфа".