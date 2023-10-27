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Рецепт цих зраз попросить навіть бабуся: весь секрет у незвичайній начинці

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Після таких зраз оближіть і тарілки, і пальці
Після таких зраз оближіть і тарілки, і пальці. Фото ukr.media

Поекспериментуйте — і вам сподобається

Якщо у вас залишилося з вечері недоїдене картопляне пюре, то можна приготувати смачні зрази. Зазвичай їх готують з овочами, фаршем, грибами, м’ясом, печінкою, лівером та сиром, проте сьогодні ми постараємося вас здивувати.

Уявіть: підрум’яне ніжна картопляна оболонка, всередині якої захована соковита рибна начинка. Саме такі зрази у вас вийдуть разом із рецептом від mil_alexx. Цією стравою можна буде насолоджуватися разом із сім’єю, друзями та чи зручно взяти з собою на роботу. Божественно ніжні зрази вразять вас у саме серце.

Як приготувати картопляні зрази з рибною начинкою

Інгредієнти:

  • картопля – 1 кг;
  • борошно — 80 г;
  • яйця – 1 шт.;
  • сіль, перець — на свій смак;
  • рослинна олія — для смаження.

Для начинки:

  • скумбрія – 2 банки;
  • варені яйця – 2 шт.

Спосіб приготування:

  1. Картоплю помийте, очистьте, поріжте та відваріть у підсоленій воді до готовності.
  2. Готову картоплю розімніть до стану пюре. Додайте борошно, яйце, сіль, перець. Все ретельно перемішайте. Тісто для зразів готове.
  3. Очистьте варені яйця, відправте в окрему тарілку. Туди ж додайте скумбрію, ретельно розімніть вилкою.
  4. З тіста відщипніть невеликий шматочок, загорніть начинку, сформуйте пиріжок і обваляйте його в борошні.
  5. Сковороду розігрійте з олією, посмажьте зрази на середньому вогні до готовності — це піде по 3-4 хвилини з кожного боку.

Готові зрази викладіть на паперові рушники, щоб увібрався жир. Подавайте їх із соусом тартар за рецептом "Телеграфа".

Теги:
#Рецепт #Риба #Скумбрія #Зрази #Готуємо вдома