Для салату вам навіть варити нічого не потрібно: просто змішайте усі інгредієнти
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З’їдять салат ще швидше, ніж ви приготуєте
Найрізноманітніші салати ми готуємо майже щодня. Це чудова страва для сімейних посиденьок та на святковий стіл. Адже це так просто: нарізав необхідні інгредієнти, додав улюблену заправку — і смакота на столі.
Сьогодні ми з "Ідеями для сніданку та вечері" пропонуємо вам рецепт найпростішого у приготуванні салату. Вам знадобиться лише кілька бюджетних інгредієнтів, а приготування займе мінімум часу та зусиль. Ви можете додати улюблену зелень та насолоджуватися стравою!
Як приготувати салат з крабовими паличками
Інгредієнти:
- крабові палички – 200 г;
- плавлений сирок – 100 г;
- куряче яйце – 2 шт.;
- корейська морква – 180 г;
- майонез – 2 ст.
Спосіб приготування:
- Крабові палички попередньо розморозьте, очистьте від упакування та наріжте тонкою соломкою.
- Курячі яйця відваріть круто, остудіть у холодній воді, очистьте від шкаралупи, подрібніть на тертці.
- Плавлений сир попередньо охолодіть у морозильній камері – так він стане жорсткішим і з ним легше працюватиме. Натріть на великій тертці.
- З корейської моркви злийте зайвий маринад, за потреби розріжте соломку на кілька частин.
- З’єднайте у салатнику всі інгредієнти, додайте майонез і ретельно перемішайте. Додайте на смак сіль, перець, зелень і подавайте.
Рекомендуємо також приготувати салат з ковбасним сиром та крабовими паличками за рецептом "Телеграфа". З найпростіших продуктів у вас вийде ресторанна страва.