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Для салату вам навіть варити нічого не потрібно: просто змішайте усі інгредієнти

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Феєрична страва з простих продуктів
Феєрична страва з простих продуктів. Фото krainau.com

З’їдять салат ще швидше, ніж ви приготуєте

Найрізноманітніші салати ми готуємо майже щодня. Це чудова страва для сімейних посиденьок та на святковий стіл. Адже це так просто: нарізав необхідні інгредієнти, додав улюблену заправку — і смакота на столі.

Сьогодні ми з "Ідеями для сніданку та вечері" пропонуємо вам рецепт найпростішого у приготуванні салату. Вам знадобиться лише кілька бюджетних інгредієнтів, а приготування займе мінімум часу та зусиль. Ви можете додати улюблену зелень та насолоджуватися стравою!

Як приготувати салат з крабовими паличками

Інгредієнти:

  • крабові палички – 200 г;
  • плавлений сирок – 100 г;
  • куряче яйце – 2 шт.;
  • корейська морква – 180 г;
  • майонез – 2 ст.

Спосіб приготування:

  1. Крабові палички попередньо розморозьте, очистьте від упакування та наріжте тонкою соломкою.
  2. Курячі яйця відваріть круто, остудіть у холодній воді, очистьте від шкаралупи, подрібніть на тертці.
  3. Плавлений сир попередньо охолодіть у морозильній камері – так він стане жорсткішим і з ним легше працюватиме. Натріть на великій тертці.
  4. З корейської моркви злийте зайвий маринад, за потреби розріжте соломку на кілька частин.
  5. З’єднайте у салатнику всі інгредієнти, додайте майонез і ретельно перемішайте. Додайте на смак сіль, перець, зелень і подавайте.

Рекомендуємо також приготувати салат з ковбасним сиром та крабовими паличками за рецептом "Телеграфа". З найпростіших продуктів у вас вийде ресторанна страва.

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