Ці цукерки ви приготуєте з двох інгредієнтів: смачний спосіб забути про інші солодощі
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Ні випічки, ні довгої метушні на кухні
Якщо ви і ваші близькі неймовірні ласуни, то ви вже намагалися приготувати і мармеладки до чаю, і цукерки "Баунті". Сьогодні ми потішимо вас ще одним солодким десертом.
У це складно повірити, але фантастичні цукерки за рецептом Ukr.Media можна приготувати лише з двох інгредієнтів – сиру та шоколаду. Якщо на місці немає кисломолочного сиру, візьміть вершковий. Шоколад взагалі підійде будь-який – ви можете навіть поєднати гіркий та молочний шоколад. Цей рецепт — це справжня знахідка, яку оцінять і дорослі, і діти.
Як приготувати солодкі цукерки
Інгредієнти:
- кисломолочний сир (або будь-який вершковий сир) – 300 г;
- шоколад на ваш смак — 180 г.
Спосіб приготування:
- Шоколад розтопіть будь-яким зручним способом.
- Кисломолочний сир з’єднайте із розтопленим шоколадом. Масу, що вийшла, ретельно пробийте блендером до отримання однорідної консистенції.
- Форму застеліть харчовою плівкою, вилийте масу, накрийте зверху плівкою і на кілька годин відправте десерт в холодильник.
- Застиглий десерт наріжте на порційні цукерки та подавайте.
Подавайте цукерки з незвичайною кавою без води за рецептом "Телеграфа". Насолоджуйтесь!