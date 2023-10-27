Ці цукерки ви приготуєте з двох інгредієнтів: смачний спосіб забути про інші солодощі

Ні випічки, ні довгої метушні на кухні

Якщо ви і ваші близькі неймовірні ласуни, то ви вже намагалися приготувати і мармеладки до чаю, і цукерки "Баунті". Сьогодні ми потішимо вас ще одним солодким десертом.

У це складно повірити, але фантастичні цукерки за рецептом Ukr.Media можна приготувати лише з двох інгредієнтів – сиру та шоколаду. Якщо на місці немає кисломолочного сиру, візьміть вершковий. Шоколад взагалі підійде будь-який – ви можете навіть поєднати гіркий та молочний шоколад. Цей рецепт — це справжня знахідка, яку оцінять і дорослі, і діти.

Як приготувати солодкі цукерки

Інгредієнти:

кисломолочний сир (або будь-який вершковий сир) – 300 г;

шоколад на ваш смак — 180 г.

Спосіб приготування:

Шоколад розтопіть будь-яким зручним способом. Кисломолочний сир з’єднайте із розтопленим шоколадом. Масу, що вийшла, ретельно пробийте блендером до отримання однорідної консистенції. Форму застеліть харчовою плівкою, вилийте масу, накрийте зверху плівкою і на кілька годин відправте десерт в холодильник. Застиглий десерт наріжте на порційні цукерки та подавайте.

Подавайте цукерки з незвичайною кавою без води за рецептом "Телеграфа". Насолоджуйтесь!