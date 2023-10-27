І закуска, і начинка для випічки: таку ікру ви будете їсти банками

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Різноманітні закуски – важлива частина нашого життя. Цією стравою зручно перекусити у разі несподіваного голоду або несподіваних гостей, їх також можна подати на святковий стіл та порадувати гостей.

Сьогодні ми разом із "УНІАН" приготуємо універсальну грибну ікру. Чому універсальну? Тому що її можна намазати на тости та бутерброди і ситно перекусити, а можна використовувати як начинку для різних страв або домашньої випічки. Ікрою можна також запастись на зиму. Приготуйте ви її швидко та бюджетно практично з будь-яких грибів. Спробуємо?

Як приготувати закуску з грибів

Інгредієнти:

печериці — 500 г;

цибуля ріпчаста — 2-3 шт.;

рослинна олія — 3 ст. л.;

вершкове масло — 70 г;

сіль, чорний мелений перець — на смак.

Спосіб приготування:

Печериці необхідно ретельно вимити та очистити, дрібно порізати. Цибулю очистити, дрібно нарізати та обсмажити на сковороді з олією до м’якості. Туди ж відправити гриби та смажити до випаровування рідини та повної готовності грибів. Масу слід поперчити та посолити до смаку, додати вершкове масло і зняти гриби з вогню. Коли масло трохи розтане, а гриби трохи охолонуть, їх необхідно добре подрібнити. Грибну ікру необхідно помістити в банку і відправити в холодильник на 1-2 години для остигання.

Для подачі ікри можна використовувати тарталетки або грінки за рецептом "Телеграфа". Смачного.