Тарілка вмить стане порожньою: ідеальне філе готується дуже просто
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Відмінно і на свято, і до сімейної вечері
Куряче філе — один з найпопулярніших видів м’яса серед українців, що вживаються в їжу, його їдять практично завжди і скрізь. Адже філе можна відварити і подати з улюбленим салатом, а можна приготувати з філе курки фантастичну вечерю нашвидкуруч.
Сьогодні разом зі "Школою життя" приготуємо куряче філе у хрумкому клярі. З простих продуктів ви приготуєте неймовірну страву, яка сподобається і гурманам, і навіть капризулям.
Як приготувати куряче філе в клярі
Інгредієнти:
- куряче філе – 700 г;
- сіль, чорний перець, сушений часник, паприка – на свій смак;
- яйця – 3 шт.;
- молоко – 3 ст. л.;
- борошно — 3 ст. л.;
- соняшникова олія – для смаження.
Спосіб приготування:
- Куряче філе необхідно промити та обсушити за допомогою паперового рушника, нарізати на порційні шматочки, накрити харчовою плівкою та відбити м’ясо за допомогою кулінарного молотка.
- Отримані відбивні потрібно з обох боків посолити, поперчити, додати спеції на свій смак.
- Яйця розділити на білки та жовтки. До жовтків додати молоко, щіпку солі та перемішати. Білки посолити та збити в пишну піну.
- Кожну відбивну обмокнути в жовтках і молоці, потім в борошні, потім білках.
- Філе викласти на розігріту сковороду і олією і посмажити на середньому вогні по 4 хвилини з кожного боку.
Раніше "Телеграф" розповідав, як зварити соковите куряче філе. У вас ніколи не буде на столі гумового чобота.