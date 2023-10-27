Тарілка вмить стане порожньою: ідеальне філе готується дуже просто

Відмінно і на свято, і до сімейної вечері

Куряче філе — один з найпопулярніших видів м’яса серед українців, що вживаються в їжу, його їдять практично завжди і скрізь. Адже філе можна відварити і подати з улюбленим салатом, а можна приготувати з філе курки фантастичну вечерю нашвидкуруч.

Сьогодні разом зі "Школою життя" приготуємо куряче філе у хрумкому клярі. З простих продуктів ви приготуєте неймовірну страву, яка сподобається і гурманам, і навіть капризулям.

Як приготувати куряче філе в клярі

Інгредієнти:

куряче філе – 700 г;

сіль, чорний перець, сушений часник, паприка – на свій смак;

яйця – 3 шт.;

молоко – 3 ст. л.;

борошно — 3 ст. л.;

соняшникова олія – для смаження.

Спосіб приготування:

Куряче філе необхідно промити та обсушити за допомогою паперового рушника, нарізати на порційні шматочки, накрити харчовою плівкою та відбити м’ясо за допомогою кулінарного молотка. Отримані відбивні потрібно з обох боків посолити, поперчити, додати спеції на свій смак. Яйця розділити на білки та жовтки. До жовтків додати молоко, щіпку солі та перемішати. Білки посолити та збити в пишну піну. Кожну відбивну обмокнути в жовтках і молоці, потім в борошні, потім білках. Філе викласти на розігріту сковороду і олією і посмажити на середньому вогні по 4 хвилини з кожного боку.

Раніше "Телеграф" розповідав, як зварити соковите куряче філе. У вас ніколи не буде на столі гумового чобота.