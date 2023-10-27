Рус

До Хелловіна і не лише: рецепт гарбузового пирога попросять навіть друзі-кулінари

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
Дата публікації
Читать на русском
Автор
608
Соковитий, апетитний, ароматний і дуже смачний гарбузовий пиріг з м’ясом
Соковитий, апетитний, ароматний і дуже смачний гарбузовий пиріг з м’ясом. Фото zyttia.org

Максимум ситості та смаку

У вівторок 31 жовтня 2023 року відзначається Хелловін. І якщо ви любите це свято, то без домашньої випічки з гарбузом вам не обійтися.

Сьогодні разом з "УНІАН" пропонуємо вам приготувати гарбузовий пиріг з гарбузом та м’ясом. Цей американський десерт можна готувати восени і взимку — гарбуз дуже корисний і поживний. Випічка вийде дуже ніжною та ароматною.

Як приготувати пиріг з гарбузом і м'ясом

Інгредієнти:

  • борошно — 350 г;
  • гарбуз — 300 г;
  • фарш м’ясний — 200 г;
  • вода — 190 мл;
  • рослинна олія — 60 мл;
  • цибуля — 1 шт.;
  • зіра — 0,5 ч. л.;
  • жовток — 1 шт. (Для мастила);
  • сіль, перець чорний мелений — до свого смаку.

Спосіб приготування:

  1. У глибокій мисці з’єднайте воду та масло, додайте сіль, все ретельно перемішати.
  2. Додаючи частинами борошно, замісіть тісто м’яке, накрийте його рушником і залиште на 20 хвилин.
  3. Для начинки змішайте фарш із дрібно нарізаною цибулею та гарбузом. Додайте зіру, сіль та перець і за бажанням 2-3 ст. л. олії, все ретельно перемішайте.
  4. Тісто, що вийшло, розділіть на дві частини та кожну частину розкотіть товщиною приблизно 3 мм.
  5. Один пласт покладіть на лист, розподіліть на ньому всю начинку (краю залиште вільними).
  6. Накрийте начинку другим пластом, защипніть краї та змастіть поверхню жовтком. У центрі зробіть дірочку для виходу пари.
  7. Пиріг відправте в духовку приблизно на 45 хвилин (до рум’яного стану) за температури 190°C. Під час випікання кілька разів відкривайте духовку та збризкуйте на стінки водою з розпилювача.

Готовий пиріг збризкайте водою, накрийте рушником. Випічку залиште на 10-15 хвилин і подавайте з улюбленим напоєм за рецептом "Телеграфа".

Теги:
#Рецепт #Хеллоуїн #Гарбуз #Випічка #Готуємо вдома