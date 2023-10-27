До Хелловіна і не лише: рецепт гарбузового пирога попросять навіть друзі-кулінари

Максимум ситості та смаку

У вівторок 31 жовтня 2023 року відзначається Хелловін. І якщо ви любите це свято, то без домашньої випічки з гарбузом вам не обійтися.

Сьогодні разом з "УНІАН" пропонуємо вам приготувати гарбузовий пиріг з гарбузом та м’ясом. Цей американський десерт можна готувати восени і взимку — гарбуз дуже корисний і поживний. Випічка вийде дуже ніжною та ароматною.

Як приготувати пиріг з гарбузом і м'ясом

Інгредієнти:

борошно — 350 г;

гарбуз — 300 г;

фарш м’ясний — 200 г;

вода — 190 мл;

рослинна олія — 60 мл;

цибуля — 1 шт.;

зіра — 0,5 ч. л.;

жовток — 1 шт. (Для мастила);

сіль, перець чорний мелений — до свого смаку.

Спосіб приготування:

У глибокій мисці з’єднайте воду та масло, додайте сіль, все ретельно перемішати. Додаючи частинами борошно, замісіть тісто м’яке, накрийте його рушником і залиште на 20 хвилин. Для начинки змішайте фарш із дрібно нарізаною цибулею та гарбузом. Додайте зіру, сіль та перець і за бажанням 2-3 ст. л. олії, все ретельно перемішайте. Тісто, що вийшло, розділіть на дві частини та кожну частину розкотіть товщиною приблизно 3 мм. Один пласт покладіть на лист, розподіліть на ньому всю начинку (краю залиште вільними). Накрийте начинку другим пластом, защипніть краї та змастіть поверхню жовтком. У центрі зробіть дірочку для виходу пари. Пиріг відправте в духовку приблизно на 45 хвилин (до рум’яного стану) за температури 190°C. Під час випікання кілька разів відкривайте духовку та збризкуйте на стінки водою з розпилювача.

Готовий пиріг збризкайте водою, накрийте рушником. Випічку залиште на 10-15 хвилин і подавайте з улюбленим напоєм за рецептом "Телеграфа".