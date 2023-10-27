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Один інгредієнт – і ваш гарбузовий супчик будуть їсти каструлями

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Цей суп близькі з’їдять за хвилину і вимагатимуть добавки
Цей суп близькі з’їдять за хвилину і вимагатимуть добавки. Фото shuba.life

Готуєте його, поки є гарбуз

Гарбуз – неймовірно смачний та корисний продукт. Страв з неї можна приготувати неймовірну кількість: від домашньої випічки до найсмачніших золотистих дерунів.

Сьогодні ми з Shuba приготуємо незвичайну страву — гарбузовий суп з мускатним горіхом. Ніжний смак із чудовим ароматом, з ноткою прянощів завдяки зірі та мускатному горіху – ідеально для прохолодного осіннього дня.

Як приготувати гарбузовий суп з мускатним горіхом

Інгредієнти на 6 порцій:

  • гарбуз мускатний — 1.2 кг;
  • масло вершкове — 2 ст. л.;
  • цибуля ріпчаста — 1 шт.;
  • овочевий бульйон — 1 л;
  • сіль кам’яна, перець чорний мелений, мускатний мелений горіх — до свого смаку.

Спосіб приготування:

  1. Гарбуз очистьте, видаліть насіння, наріжте шматочками завтовшки 2 см.
  2. Вершкове масло розтопіть у великій каструлі. Додайте подрібнену цибулю та готуйте до прозорості близько 8 хвилин.
  3. До цибулі відправте гарбуз та бульйон, доведіть до кипіння і варіть до м’якості гарбуза – це має зайняти 15-20 хвилин.
  4. Шматочки гарбуза дістаньте шумівкою, помістіть у блендер і пюрируйте.
  5. Отримане пюре поверніть гарбуз у каструлю, ретельно перемішайте і приправте мускатним горіхом, сіллю і перцем.

Подавайте гарбузовий суп із чіабатою за рецептом "Телеграфа". Смачного.

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#Рецепт #Суп #Гарбуз #Готуємо вдома