Один інгредієнт – і ваш гарбузовий супчик будуть їсти каструлями

Готуєте його, поки є гарбуз

Гарбуз – неймовірно смачний та корисний продукт. Страв з неї можна приготувати неймовірну кількість: від домашньої випічки до найсмачніших золотистих дерунів.

Сьогодні ми з Shuba приготуємо незвичайну страву — гарбузовий суп з мускатним горіхом. Ніжний смак із чудовим ароматом, з ноткою прянощів завдяки зірі та мускатному горіху – ідеально для прохолодного осіннього дня.

Як приготувати гарбузовий суп з мускатним горіхом

Інгредієнти на 6 порцій:

гарбуз мускатний — 1.2 кг;

масло вершкове — 2 ст. л.;

цибуля ріпчаста — 1 шт.;

овочевий бульйон — 1 л;

сіль кам’яна, перець чорний мелений, мускатний мелений горіх — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Гарбуз очистьте, видаліть насіння, наріжте шматочками завтовшки 2 см. Вершкове масло розтопіть у великій каструлі. Додайте подрібнену цибулю та готуйте до прозорості близько 8 хвилин. До цибулі відправте гарбуз та бульйон, доведіть до кипіння і варіть до м’якості гарбуза – це має зайняти 15-20 хвилин. Шматочки гарбуза дістаньте шумівкою, помістіть у блендер і пюрируйте. Отримане пюре поверніть гарбуз у каструлю, ретельно перемішайте і приправте мускатним горіхом, сіллю і перцем.

Подавайте гарбузовий суп із чіабатою за рецептом "Телеграфа". Смачного.