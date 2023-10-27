Один інгредієнт – і ваш гарбузовий супчик будуть їсти каструлями
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Готуєте його, поки є гарбуз
Гарбуз – неймовірно смачний та корисний продукт. Страв з неї можна приготувати неймовірну кількість: від домашньої випічки до найсмачніших золотистих дерунів.
Сьогодні ми з Shuba приготуємо незвичайну страву — гарбузовий суп з мускатним горіхом. Ніжний смак із чудовим ароматом, з ноткою прянощів завдяки зірі та мускатному горіху – ідеально для прохолодного осіннього дня.
Як приготувати гарбузовий суп з мускатним горіхом
Інгредієнти на 6 порцій:
- гарбуз мускатний — 1.2 кг;
- масло вершкове — 2 ст. л.;
- цибуля ріпчаста — 1 шт.;
- овочевий бульйон — 1 л;
- сіль кам’яна, перець чорний мелений, мускатний мелений горіх — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Гарбуз очистьте, видаліть насіння, наріжте шматочками завтовшки 2 см.
- Вершкове масло розтопіть у великій каструлі. Додайте подрібнену цибулю та готуйте до прозорості близько 8 хвилин.
- До цибулі відправте гарбуз та бульйон, доведіть до кипіння і варіть до м’якості гарбуза – це має зайняти 15-20 хвилин.
- Шматочки гарбуза дістаньте шумівкою, помістіть у блендер і пюрируйте.
- Отримане пюре поверніть гарбуз у каструлю, ретельно перемішайте і приправте мускатним горіхом, сіллю і перцем.
Подавайте гарбузовий суп із чіабатою за рецептом "Телеграфа". Смачного.