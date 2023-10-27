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З цим салатом ви полюбите квасолю: смачна страва нашвидкуруч

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Марія Швець Марія Швець
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Ситний та ніжний салат стане окрасою будь-якого столу
Ситний та ніжний салат стане окрасою будь-якого столу. Фото fakty.ua

Салат з квасолею та курячим філе — ситна, поживна та корисна страва

Якщо ви любите ситні та смачні салати, тоді цей рецепт вам сподобається. Салат з куркою, квасолею та морквою по-корейськи готується дуже просто.

Його можна подавати під час буденної трапези або до святкового столу — він однаково швидко зникне із салатниці. А рецептом з нами поділилися на порталі "Смачні рецепти".

Як приготувати салат з квасолею та курячою грудкою

Інгредієнти:

  • Копчена куряча грудка – 1 шт.
  • Морква по-корейськи – 250 г
  • Ріпчаста цибуля – 1-2 шт.
  • Червона квасоля -1 банка
  • Майонез – за смаком.

Спосіб приготування:

  1. Цибулю нарізати півкільцями й обсмажити на соняшниковій олії до готовності. Дати охолонути і відправити в салатник.
  2. Курячу грудку нарізати дрібними кубиками, додати до цибулі.
  3. Додати моркву по-корейськи та квасолю. Заправити майонезом і ретельно перемішати.

А якщо ви любите квасолю, рекомендуємо також приготувати легку закуску із консервованої квасолі за 15 хвилин за рецептом "Телеграфа". Завдяки насиченому смаку закуска завжди буде доречною на столі.

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#Салат #Квасоля #Готуємо вдома