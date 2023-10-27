З цим салатом ви полюбите квасолю: смачна страва нашвидкуруч
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Салат з квасолею та курячим філе — ситна, поживна та корисна страва
Якщо ви любите ситні та смачні салати, тоді цей рецепт вам сподобається. Салат з куркою, квасолею та морквою по-корейськи готується дуже просто.
Його можна подавати під час буденної трапези або до святкового столу — він однаково швидко зникне із салатниці. А рецептом з нами поділилися на порталі "Смачні рецепти".
Як приготувати салат з квасолею та курячою грудкою
Інгредієнти:
- Копчена куряча грудка – 1 шт.
- Морква по-корейськи – 250 г
- Ріпчаста цибуля – 1-2 шт.
- Червона квасоля -1 банка
- Майонез – за смаком.
Спосіб приготування:
- Цибулю нарізати півкільцями й обсмажити на соняшниковій олії до готовності. Дати охолонути і відправити в салатник.
- Курячу грудку нарізати дрібними кубиками, додати до цибулі.
- Додати моркву по-корейськи та квасолю. Заправити майонезом і ретельно перемішати.
А якщо ви любите квасолю, рекомендуємо також приготувати легку закуску із консервованої квасолі за 15 хвилин за рецептом "Телеграфа". Завдяки насиченому смаку закуска завжди буде доречною на столі.