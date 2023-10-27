Рус

Не кашею єдиною: як ще можна смачно приготувати гарбуз

Автор
Марія Швець Марія Швець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Смачно, швидко і без зайвого клопоту
Смачно, швидко і без зайвого клопоту. Фото filizhankakavu.com

Печений гарбуз — ця корисна страва готується майже без вашої участі

Дехто вживає гарбуз лише у вигляді молочної каші, але дарма, адже це дуже корисний сезонний овоч. З нього можна готувати не лише смачні запіканки та пироги, але і просто запекти у духовці з родзинками та вершками.

Ця страва виходить ніжною, нереально смачною, яскравою, корисною та з мінімуму інгредієнтів. А рецептом з нами поділилися на порталі "Філіжанка кави".

Як приготувати гарбуз запечений у духовці

Інгредієнти:

  • 600 г гарбуза
  • 100 г родзинок
  • 100 г чорносливу
  • 3 ст. л. цукру
  • 250 мл вершків 20 %

Спосіб приготування:

  1. Сухофрукти розкласти у різні миски, обдати окропом, залишити на 3 хвилини.
  2. Воду злити, чорнослив нарізати кубиками.
  3. Гарбуз нарізаємо кубиками, відварити протягом 5 хвилин після закипання води. Відкинути на друшляк.
  4. Форму для запікання змастити вершковим маслом. Викласти туди увесь гарбуз, посипати його цукром. Зверху викласти родзинки та чорнослив.
  5. Залити вершками і та запікати у попередньо розігрітій до 200 градусів духовці протягом 30 хвилин.

А якщо ви любите гарбуз, рекомендуємо заготовити на зиму яблучне пюре зі згущеним молоком. Така консервація сподобається і дітям, і дорослим.

Теги:
#Овочі #Гарбуз #Готуємо вдома