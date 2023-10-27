Не кашею єдиною: як ще можна смачно приготувати гарбуз

Печений гарбуз — ця корисна страва готується майже без вашої участі

Дехто вживає гарбуз лише у вигляді молочної каші, але дарма, адже це дуже корисний сезонний овоч. З нього можна готувати не лише смачні запіканки та пироги, але і просто запекти у духовці з родзинками та вершками.

Ця страва виходить ніжною, нереально смачною, яскравою, корисною та з мінімуму інгредієнтів. А рецептом з нами поділилися на порталі "Філіжанка кави".

Як приготувати гарбуз запечений у духовці

Інгредієнти:

600 г гарбуза

100 г родзинок

100 г чорносливу

3 ст. л. цукру

250 мл вершків 20 %

Спосіб приготування:

Сухофрукти розкласти у різні миски, обдати окропом, залишити на 3 хвилини. Воду злити, чорнослив нарізати кубиками. Гарбуз нарізаємо кубиками, відварити протягом 5 хвилин після закипання води. Відкинути на друшляк. Форму для запікання змастити вершковим маслом. Викласти туди увесь гарбуз, посипати його цукром. Зверху викласти родзинки та чорнослив. Залити вершками і та запікати у попередньо розігрітій до 200 градусів духовці протягом 30 хвилин.

А якщо ви любите гарбуз, рекомендуємо заготовити на зиму яблучне пюре зі згущеним молоком. Така консервація сподобається і дітям, і дорослим.