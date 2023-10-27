Не кашею єдиною: як ще можна смачно приготувати гарбуз
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Печений гарбуз — ця корисна страва готується майже без вашої участі
Дехто вживає гарбуз лише у вигляді молочної каші, але дарма, адже це дуже корисний сезонний овоч. З нього можна готувати не лише смачні запіканки та пироги, але і просто запекти у духовці з родзинками та вершками.
Ця страва виходить ніжною, нереально смачною, яскравою, корисною та з мінімуму інгредієнтів. А рецептом з нами поділилися на порталі "Філіжанка кави".
Як приготувати гарбуз запечений у духовці
Інгредієнти:
- 600 г гарбуза
- 100 г родзинок
- 100 г чорносливу
- 3 ст. л. цукру
- 250 мл вершків 20 %
Спосіб приготування:
- Сухофрукти розкласти у різні миски, обдати окропом, залишити на 3 хвилини.
- Воду злити, чорнослив нарізати кубиками.
- Гарбуз нарізаємо кубиками, відварити протягом 5 хвилин після закипання води. Відкинути на друшляк.
- Форму для запікання змастити вершковим маслом. Викласти туди увесь гарбуз, посипати його цукром. Зверху викласти родзинки та чорнослив.
- Залити вершками і та запікати у попередньо розігрітій до 200 градусів духовці протягом 30 хвилин.
А якщо ви любите гарбуз, рекомендуємо заготовити на зиму яблучне пюре зі згущеним молоком. Така консервація сподобається і дітям, і дорослим.