Смачніше червоної риби: хитрий спосіб запікання скумбрії

Весь секрет страви — у маринаді

Ми розповідали, як смачно самотужки засолити червону рибу. Тепер ділимось рецептом смачної скумбрії — якщо знати, як її правильно приготувати, ця, на перший погляд, проста риба, може бут смачнішою, ніж форель.

Секрет цього рецепта — у особливому маринаді. Він готується на основі пива. Рецептом поділились на food.obozrevatel.com.

Інгредієнти:

скумбрія – 2-3 шт.

цибуля – 2 великі

лимонний сік – до смаку

сіль та перець – до смаку

Інгредієнти для маринаду:

соєвий соус – 3-4-ст.л.

яблучний оцет – 2 ст.л.

часник – 4 зубчики

сушений імбир – 1 ч.л. без гірки

пластівці чилі – за смаком

цукор – 1 ч.л.

темне пиво – 150 мл

Спосіб приготування:

Рибу чистимо. Відрізаємо хвіст та плавники, розрізаємо на дві частини. Солимо, перчимо, збризкуємо лимонним соком, відставляємо на 20 хвилин. Цибулю чистимо, нарізаємо четверть кільцями. Обсмажуємо на олії до прозорості. Для маринаду змішуємо темне пиво, соєвий соус, яблучний оцет. Туди ж додаємо подрібнений часник, цукор, сухий імбир, пластівці перцю чилі. У форму для випікання перекладаємо підсмажену цибулю. На цю імпровізовану "подушку" кладемо рибу. Заливаємо маринадом, накриваємо вологим пергаментом (це важлива частина). Ставимо рибу в розігріту до 190 градусів духовку на 30 хвилин. Потім пергамент знімаємо, і повертаємо ще на 20 хвилин.

Виходить дуже смачно і просто. Також ми розповідали, як смачно приготувати шарлотку.