Смачніше червоної риби: хитрий спосіб запікання скумбрії
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Весь секрет страви — у маринаді
Ми розповідали, як смачно самотужки засолити червону рибу. Тепер ділимось рецептом смачної скумбрії — якщо знати, як її правильно приготувати, ця, на перший погляд, проста риба, може бут смачнішою, ніж форель.
Секрет цього рецепта — у особливому маринаді. Він готується на основі пива. Рецептом поділились на food.obozrevatel.com.
Інгредієнти:
- скумбрія – 2-3 шт.
- цибуля – 2 великі
- лимонний сік – до смаку
- сіль та перець – до смаку
Інгредієнти для маринаду:
- соєвий соус – 3-4-ст.л.
- яблучний оцет – 2 ст.л.
- часник – 4 зубчики
- сушений імбир – 1 ч.л. без гірки
- пластівці чилі – за смаком
- цукор – 1 ч.л.
- темне пиво – 150 мл
Спосіб приготування:
- Рибу чистимо. Відрізаємо хвіст та плавники, розрізаємо на дві частини. Солимо, перчимо, збризкуємо лимонним соком, відставляємо на 20 хвилин.
- Цибулю чистимо, нарізаємо четверть кільцями. Обсмажуємо на олії до прозорості.
- Для маринаду змішуємо темне пиво, соєвий соус, яблучний оцет. Туди ж додаємо подрібнений часник, цукор, сухий імбир, пластівці перцю чилі.
- У форму для випікання перекладаємо підсмажену цибулю. На цю імпровізовану "подушку" кладемо рибу. Заливаємо маринадом, накриваємо вологим пергаментом (це важлива частина).
- Ставимо рибу в розігріту до 190 градусів духовку на 30 хвилин. Потім пергамент знімаємо, і повертаємо ще на 20 хвилин.
Виходить дуже смачно і просто. Також ми розповідали, як смачно приготувати шарлотку.