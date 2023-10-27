Вареники по-польськи: класичний рецепт, який дивує українців
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Така начинка багатьом здається незвичною
Серед безлічі варіантів українських вареників є один особливий. Вареники з картоплею та сиром їдять в багатьох регіонах України, і разом з тим, для того, хто ніколи їх не куштував, ідея такої страви може здатися дивною.
Цю страву часто називають вареники по-польськи. Рецепт досить цікавий і незвичайний. А подвійна начинка чудово підкреслює смак страви. Як готувати такі вареники, розповіли на smachnonews.24tv.ua.
Інгредієнти:
- 350 грамів борошна;
- 200 грамів гарячої води;
- 3 столові ложки олії;
- половина чайної ложки солі;
- 1 яйце.
- Для начинки:
- 400 грамів картопляного пюре;
- 1 яйце;
- 200 грамів домашнього сиру;
- чорний мелений перець.
Спосіб приготування:
- До борошна додаємо олію. Вливаємо окріп, дуже швидко перемішуємо все ложкою. Окремо у мисочку розбиваємо одне яйце. Додаємо до нього сіль, збиваємо за допомогою виделки або вінчика.
- Збите яйце додаємо в миску з тістом, коли останнє трохи охолоне. Швидко і ретельно перемішуємо.
- Вимішуємо тісто руками до однорідного стану. Прибираємо його в харчову плівку і в холодильник на 30 хвилин.
- Картопляне пюре готуємо заздалегідь і охолоджуємо. Додаємо до нього (коли охолоне) сир, одне сире яйце і все перемішуємо.
- Тісто розкочуємо та формуємо вареники з начинкою. Відварюємо вареники.
Перед подачею готові варенички посипаємо свіжою зеленню. Дуже смачно подавати їх зі сметаною чи грибною підливою.