Вареники по-польськи: класичний рецепт, який дивує українців

Така начинка багатьом здається незвичною

Серед безлічі варіантів українських вареників є один особливий. Вареники з картоплею та сиром їдять в багатьох регіонах України, і разом з тим, для того, хто ніколи їх не куштував, ідея такої страви може здатися дивною.

Цю страву часто називають вареники по-польськи. Рецепт досить цікавий і незвичайний. А подвійна начинка чудово підкреслює смак страви. Як готувати такі вареники, розповіли на smachnonews.24tv.ua.

Інгредієнти:

350 грамів борошна;

200 грамів гарячої води;

3 столові ложки олії;

половина чайної ложки солі;

1 яйце.

Для начинки:

400 грамів картопляного пюре;

1 яйце;

200 грамів домашнього сиру;

чорний мелений перець.

Спосіб приготування:

До борошна додаємо олію. Вливаємо окріп, дуже швидко перемішуємо все ложкою. Окремо у мисочку розбиваємо одне яйце. Додаємо до нього сіль, збиваємо за допомогою виделки або вінчика. Збите яйце додаємо в миску з тістом, коли останнє трохи охолоне. Швидко і ретельно перемішуємо. Вимішуємо тісто руками до однорідного стану. Прибираємо його в харчову плівку і в холодильник на 30 хвилин. Картопляне пюре готуємо заздалегідь і охолоджуємо. Додаємо до нього (коли охолоне) сир, одне сире яйце і все перемішуємо. Тісто розкочуємо та формуємо вареники з начинкою. Відварюємо вареники.

Перед подачею готові варенички посипаємо свіжою зеленню. Дуже смачно подавати їх зі сметаною чи грибною підливою.