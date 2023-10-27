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Вареники по-польськи: класичний рецепт, який дивує українців

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Особливість страви — в начинці
Особливість страви — в начинці. Фото pexels.com

Така начинка багатьом здається незвичною

Серед безлічі варіантів українських вареників є один особливий. Вареники з картоплею та сиром їдять в багатьох регіонах України, і разом з тим, для того, хто ніколи їх не куштував, ідея такої страви може здатися дивною.

Цю страву часто називають вареники по-польськи. Рецепт досить цікавий і незвичайний. А подвійна начинка чудово підкреслює смак страви. Як готувати такі вареники, розповіли на smachnonews.24tv.ua.

Інгредієнти:

  • 350 грамів борошна;
  • 200 грамів гарячої води;
  • 3 столові ложки олії;
  • половина чайної ложки солі;
  • 1 яйце.
  • Для начинки:
  • 400 грамів картопляного пюре;
  • 1 яйце;
  • 200 грамів домашнього сиру;
  • чорний мелений перець.

Спосіб приготування:

  1. До борошна додаємо олію. Вливаємо окріп, дуже швидко перемішуємо все ложкою. Окремо у мисочку розбиваємо одне яйце. Додаємо до нього сіль, збиваємо за допомогою виделки або вінчика.
  2. Збите яйце додаємо в миску з тістом, коли останнє трохи охолоне. Швидко і ретельно перемішуємо.
  3. Вимішуємо тісто руками до однорідного стану. Прибираємо його в харчову плівку і в холодильник на 30 хвилин.
  4. Картопляне пюре готуємо заздалегідь і охолоджуємо. Додаємо до нього (коли охолоне) сир, одне сире яйце і все перемішуємо.
  5. Тісто розкочуємо та формуємо вареники з начинкою. Відварюємо вареники.

Перед подачею готові варенички посипаємо свіжою зеленню. Дуже смачно подавати їх зі сметаною чи грибною підливою.

Теги:
#Вареники #Рецепт #Картопля #Начинка #Тісто