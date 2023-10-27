Найкращий бюджетний холодець: для цього рецепту желатин не знадобиться

Якщо шукали ідеальний рецепт холодцю — то ось він

Ми розповідали, які помилки у приготуванні холодцю роблять його неапетитним. Тепер ділимось рецептом справді смачної страви, яка не потребує желатину у складі.

Рецептом поділились на порталі "Школа Життя". Бульйон виходить насиченим на смак, дуже добре застигає. Як м’ясна основа використані свинячі та курячі ніжки.

Інгредієнти:

Свинячі ноги – 4 штуки

Ноги курячі – 1 кг 200г

Сіль – 2 ст. л. з невеликою гіркою

Суміш перців — до смаку

Лавровий листок – кілька штук

Цибуля ріпчаста – 2 головки

Сухий часник – 2 ч. л.

Суха петрушка – 2 ч. л.

Спосіб приготування:

Ретельно промиваємо свинячі та курячі ніжки. Додатково можна взяти шматочки свинини чи яловичини. Цибулю нарізаємо великими шматочками. Додаємо до м’яса одразу сіль, суміші перців, лаврове листя. Заливаємо водою так, щоб вона повністю покрила ніжки. Ставимо на сильний вогонь. Коли бульйон закипить, почне утворюватися шум, який потрібно знімати. Тоді зменшуємо вогонь. Накриваємо кришкою не щільно і варимо кілька годин при помірному кипінні. Останню годину варимо разом з цибулею. Коли м’ясо буде вільно відходити від кісток — все готово. Виймаємо ніжки з бульйону. Коли охолонуть, зчищаємо м’якоть. Вибираємо всі кісточки та жорсткі хрящі. Бульйон проціджуємо. М’ясо розкладаємо у чисті сухі тарілки. Розподіляємо рівномірно. Заливаємо м’ясо теплим бульйоном. Забираємо у прохолодне місце до повного застигання.

Такий холодець виходить дуже смачним, наваристим, м’ясо ніжне. Найкраще подавати його з картопляним пюре, а також з гірчицею або хріном.