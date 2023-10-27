Найкращий бюджетний холодець: для цього рецепту желатин не знадобиться
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Якщо шукали ідеальний рецепт холодцю — то ось він
Ми розповідали, які помилки у приготуванні холодцю роблять його неапетитним. Тепер ділимось рецептом справді смачної страви, яка не потребує желатину у складі.
Рецептом поділились на порталі "Школа Життя". Бульйон виходить насиченим на смак, дуже добре застигає. Як м’ясна основа використані свинячі та курячі ніжки.
Інгредієнти:
- Свинячі ноги – 4 штуки
- Ноги курячі – 1 кг 200г
- Сіль – 2 ст. л. з невеликою гіркою
- Суміш перців — до смаку
- Лавровий листок – кілька штук
- Цибуля ріпчаста – 2 головки
- Сухий часник – 2 ч. л.
- Суха петрушка – 2 ч. л.
Спосіб приготування:
- Ретельно промиваємо свинячі та курячі ніжки. Додатково можна взяти шматочки свинини чи яловичини.
- Цибулю нарізаємо великими шматочками. Додаємо до м’яса одразу сіль, суміші перців, лаврове листя.
- Заливаємо водою так, щоб вона повністю покрила ніжки. Ставимо на сильний вогонь. Коли бульйон закипить, почне утворюватися шум, який потрібно знімати. Тоді зменшуємо вогонь. Накриваємо кришкою не щільно і варимо кілька годин при помірному кипінні.
- Останню годину варимо разом з цибулею. Коли м’ясо буде вільно відходити від кісток — все готово.
- Виймаємо ніжки з бульйону. Коли охолонуть, зчищаємо м’якоть. Вибираємо всі кісточки та жорсткі хрящі.
- Бульйон проціджуємо. М’ясо розкладаємо у чисті сухі тарілки. Розподіляємо рівномірно.
- Заливаємо м’ясо теплим бульйоном. Забираємо у прохолодне місце до повного застигання.
Такий холодець виходить дуже смачним, наваристим, м’ясо ніжне. Найкраще подавати його з картопляним пюре, а також з гірчицею або хріном.