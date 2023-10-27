Цей яскравий соус врятує будь-які макарони: дивовижний рецепт

Обов’язково приготуйте, поки є гарбузи

Ми розповідали, як із гарбуза приготувати ніжний осінній суп. Тепер ділимось рецептом особливо смачної пасти з овочевим соусом.

Рецептом у своєму блозі поділилась українська кулінарна майстриня Світлана Климовська. Страва виходить дуже яскрава та смачна.

Інгредієнти:

300 г гарбуза

1 цибуля

4 зубки часнику

2 гілочки тим’яну

1 ч л копченої паприки

Сіль та перець

Оливкова олія

100 г вершків 33%

500 г пасти тальятеле

150 г бекону

Сир Пармезан

Зелень

Спосіб приготування:

Гарбуз чистимо, нарізаємо кубиком. Викладаємо його на деко, вистелене пергаментом, або у форму для запікання. Кропимо оливковою олією, додаємо сіль, перець, паприку. Поруч кладемо цибулину, тим’ян та розчавлений часник. Запікаємо в духовці при 180 градусах до красивого рум’яного кольору. Коли трохи охолоне, перекладаємо в чашу блендера, додаємо вершки та пробиваємо до стану пасти. Окремо смажимо бекон. В каструлі відварюємо макарони. Пасту в каструльці чи сковороді з’єднуємо з соусом. Прогріваємо страву разом.

Викладаємо на тарілки, додаємо хрусткий бекон. Присипаємо тертим сиром та зеленню. Також ми розповідали, як приготувати універсальну підливу до других страв та гарнірів.