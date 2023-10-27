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Цей яскравий соус врятує будь-які макарони: дивовижний рецепт

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Автор
Чудовий рецепт сезонної страви
Чудовий рецепт сезонної страви. Фото klymovska.com

Обов’язково приготуйте, поки є гарбузи

Ми розповідали, як із гарбуза приготувати ніжний осінній суп. Тепер ділимось рецептом особливо смачної пасти з овочевим соусом.

Рецептом у своєму блозі поділилась українська кулінарна майстриня Світлана Климовська. Страва виходить дуже яскрава та смачна.

Інгредієнти:

  • 300 г гарбуза
  • 1 цибуля
  • 4 зубки часнику
  • 2 гілочки тим’яну
  • 1 ч л копченої паприки
  • Сіль та перець
  • Оливкова олія
  • 100 г вершків 33%
  • 500 г пасти тальятеле
  • 150 г бекону
  • Сир Пармезан
  • Зелень

Спосіб приготування:

  1. Гарбуз чистимо, нарізаємо кубиком. Викладаємо його на деко, вистелене пергаментом, або у форму для запікання. Кропимо оливковою олією, додаємо сіль, перець, паприку. Поруч кладемо цибулину, тим’ян та розчавлений часник.
  2. Запікаємо в духовці при 180 градусах до красивого рум’яного кольору. Коли трохи охолоне, перекладаємо в чашу блендера, додаємо вершки та пробиваємо до стану пасти.
  3. Окремо смажимо бекон. В каструлі відварюємо макарони.
  4. Пасту в каструльці чи сковороді з’єднуємо з соусом. Прогріваємо страву разом.

Викладаємо на тарілки, додаємо хрусткий бекон. Присипаємо тертим сиром та зеленню. Також ми розповідали, як приготувати універсальну підливу до других страв та гарнірів.

Теги:
#Рецепт #Соус #Макарони #Гарбуз