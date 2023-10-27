Цей яскравий соус врятує будь-які макарони: дивовижний рецепт
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Обов’язково приготуйте, поки є гарбузи
Ми розповідали, як із гарбуза приготувати ніжний осінній суп. Тепер ділимось рецептом особливо смачної пасти з овочевим соусом.
Рецептом у своєму блозі поділилась українська кулінарна майстриня Світлана Климовська. Страва виходить дуже яскрава та смачна.
Інгредієнти:
- 300 г гарбуза
- 1 цибуля
- 4 зубки часнику
- 2 гілочки тим’яну
- 1 ч л копченої паприки
- Сіль та перець
- Оливкова олія
- 100 г вершків 33%
- 500 г пасти тальятеле
- 150 г бекону
- Сир Пармезан
- Зелень
Спосіб приготування:
- Гарбуз чистимо, нарізаємо кубиком. Викладаємо його на деко, вистелене пергаментом, або у форму для запікання. Кропимо оливковою олією, додаємо сіль, перець, паприку. Поруч кладемо цибулину, тим’ян та розчавлений часник.
- Запікаємо в духовці при 180 градусах до красивого рум’яного кольору. Коли трохи охолоне, перекладаємо в чашу блендера, додаємо вершки та пробиваємо до стану пасти.
- Окремо смажимо бекон. В каструлі відварюємо макарони.
- Пасту в каструльці чи сковороді з’єднуємо з соусом. Прогріваємо страву разом.
Викладаємо на тарілки, додаємо хрусткий бекон. Присипаємо тертим сиром та зеленню. Також ми розповідали, як приготувати універсальну підливу до других страв та гарнірів.