Кілька хвилин на заміс - і в духовку: сирний кекс до чаю нашвидкуруч
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Найніжніший сирний кекс з ягодами
Кисломолочний сир може бути самостійною стравою до чаю чи кави на сніданок. А також з нього готують смачні намазки, використовують у випічці або ліплять вареники.
Сирний кекс не лише швидко готується — це ще й смачна та корисна випічка. А рецептом з нами поділилися на порталі "Філіжаночка".
Як приготувати сирний кекс
Інгредієнти:
- розм'якшене вершкове масло — 150 г
- дрібка солі
- цукор — 180 г
- сир — 300 г
- яйця — 3 шт.
- борошно — 280-300 г
- розпушувач — 10 г
- ягоди — 100-150 г
Спосіб приготування:
- У миску з розм'якшеним вершковим маслом додати сіль та цукор. Перебити міксером.
- Додати сир, перемішати.
- Додати яйця і ще раз перемішати до однорідності.
- Поступово просіяти борошно з розпушувачем, замісити густе і ніжне тісто.
- Форму, діаметром 25 см, змастити вершковим маслом, викласти частину тіста.
- На тісто викласти ягоди.
- Зверху викласти тісто, що залишилося.
- Випікати у попередньо розігрітій до 180 градусів духовці близько 50-60 хвилин.
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