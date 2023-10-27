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Кілька хвилин на заміс - і в духовку: сирний кекс до чаю нашвидкуруч

Автор
Марія Швець Марія Швець
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Випічка виходить солодка, м’яка, з приємною кислинкою від ягід
Випічка виходить солодка, м’яка, з приємною кислинкою від ягід. Фото filizhanochka.top

Найніжніший сирний кекс з ягодами

Кисломолочний сир може бути самостійною стравою до чаю чи кави на сніданок. А також з нього готують смачні намазки, використовують у випічці або ліплять вареники.

Сирний кекс не лише швидко готується — це ще й смачна та корисна випічка. А рецептом з нами поділилися на порталі "Філіжаночка".

Як приготувати сирний кекс

Інгредієнти:

  • розм'якшене вершкове масло — 150 г
  • дрібка солі
  • цукор — 180 г
  • сир — 300 г
  • яйця — 3 шт.
  • борошно — 280-300 г
  • розпушувач — 10 г
  • ягоди — 100-150 г

Спосіб приготування:

  1. У миску з розм'якшеним вершковим маслом додати сіль та цукор. Перебити міксером.
  2. Додати сир, перемішати.
  3. Додати яйця і ще раз перемішати до однорідності.
  4. Поступово просіяти борошно з розпушувачем, замісити густе і ніжне тісто.
  5. Форму, діаметром 25 см, змастити вершковим маслом, викласти частину тіста.
  6. На тісто викласти ягоди.
  7. Зверху викласти тісто, що залишилося.
  8. Випікати у попередньо розігрітій до 180 градусів духовці близько 50-60 хвилин.

А якщо ви любите сир, рекомендуємо приготувати пишну сирну ватрушку за рецептом "Телеграфа". Випічка здивує вас ароматом та приголомшливим смаком, який повертає у дитинство.

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#Випічка #Кекс #Готуємо вдома #Сирний кекс