Кілька хвилин на заміс - і в духовку: сирний кекс до чаю нашвидкуруч

Найніжніший сирний кекс з ягодами

Кисломолочний сир може бути самостійною стравою до чаю чи кави на сніданок. А також з нього готують смачні намазки, використовують у випічці або ліплять вареники.

Сирний кекс не лише швидко готується — це ще й смачна та корисна випічка. А рецептом з нами поділилися на порталі "Філіжаночка".

Як приготувати сирний кекс

Інгредієнти:

розм'якшене вершкове масло — 150 г

дрібка солі

цукор — 180 г

сир — 300 г

яйця — 3 шт.

борошно — 280-300 г

розпушувач — 10 г

ягоди — 100-150 г

Спосіб приготування:

У миску з розм'якшеним вершковим маслом додати сіль та цукор. Перебити міксером. Додати сир, перемішати. Додати яйця і ще раз перемішати до однорідності. Поступово просіяти борошно з розпушувачем, замісити густе і ніжне тісто. Форму, діаметром 25 см, змастити вершковим маслом, викласти частину тіста. На тісто викласти ягоди. Зверху викласти тісто, що залишилося. Випікати у попередньо розігрітій до 180 градусів духовці близько 50-60 хвилин.

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