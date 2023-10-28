Ні грама моркви в цьому рецепті: по-корейськи готуватимете тільки цей овоч
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Готується легко, а на смак виходить фантастичною
Гарбуз – не тільки корисний та смачний продукт. Це важливий інгредієнт великої кількості страв.
Сьогодні ми разом з Foodoboz вирішили поекспериментувати та приготувати гарбуз… корейською. Легкий у приготуванні салат обов’язково сподобається всім.
Як приготувати салат з гарбуза по-корейськи
Інгредієнти:
- гарбуз — 500 р.;
- цибуля — 0,5 шт.;
- зелень – маленький пучок;
- часник — 3-4 зубчики;
- перець чилі — 1-2 шт.;
- мелений коріандр — 1 ч. л.;
- перець чорний мелений — 0,5 ч. л.;
- сіль — 0,5 ч. л.;
- цукор — 1 ст. л.;
- оцет — 2 ст. л.;
- соєвий соус — 3-4 ст. л.;
- рослинна олія — 3-4 ст. л.;
- кунжутне масло — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Гарбуз чистимо і відправляємо його в глибоку миску або тарілку.
- Цибулину чистимо, миємо та нарізаємо на тонкі смужки або чверть кільця.
- Зелень миємо, сушимо та подрібнюємо ножем на максимально дрібні шматочки.
- Часник чистимо, подрібнюємо його на тертці, ножем або пропускаємо через прес і поки що відкладаємо.
- Гарбуз солимо, додаємо цукор, все ретельно перемішуємо і злегка віджимаємо руками — так гарбуз вийде м’яким і пустить сік.
- У гарбузову масу вливаємо оцет, соєвий соус, додаємо чорний мелений перець. Ретельно все перемішуємо та залишаємо маринуватися.
- На розігріту сковороду з олією відправляємо сюди мелений коріандр, перець чилі та відправляємо подрібнену цибулю. Все перемішуємо і смажимо цибулю до легкої золотистості.
- Цибулю відправляємо до гарбуза, перемішуємо і додаємо часник, зелень та кунжутну олію. Ще раз все ретельно перемішуємо та подаємо до столу.
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