Ні грама моркви в цьому рецепті: по-корейськи готуватимете тільки цей овоч

Готується легко, а на смак виходить фантастичною

Гарбуз – не тільки корисний та смачний продукт. Це важливий інгредієнт великої кількості страв.

Сьогодні ми разом з Foodoboz вирішили поекспериментувати та приготувати гарбуз… корейською. Легкий у приготуванні салат обов’язково сподобається всім.

Як приготувати салат з гарбуза по-корейськи

Інгредієнти:

гарбуз — 500 р.;

цибуля — 0,5 шт.;

зелень – маленький пучок;

часник — 3-4 зубчики;

перець чилі — 1-2 шт.;

мелений коріандр — 1 ч. л.;

перець чорний мелений — 0,5 ч. л.;

сіль — 0,5 ч. л.;

цукор — 1 ст. л.;

оцет — 2 ст. л.;

соєвий соус — 3-4 ст. л.;

рослинна олія — 3-4 ст. л.;

кунжутне масло — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Гарбуз чистимо і відправляємо його в глибоку миску або тарілку. Цибулину чистимо, миємо та нарізаємо на тонкі смужки або чверть кільця. Зелень миємо, сушимо та подрібнюємо ножем на максимально дрібні шматочки. Часник чистимо, подрібнюємо його на тертці, ножем або пропускаємо через прес і поки що відкладаємо. Гарбуз солимо, додаємо цукор, все ретельно перемішуємо і злегка віджимаємо руками — так гарбуз вийде м’яким і пустить сік. У гарбузову масу вливаємо оцет, соєвий соус, додаємо чорний мелений перець. Ретельно все перемішуємо та залишаємо маринуватися. На розігріту сковороду з олією відправляємо сюди мелений коріандр, перець чилі та відправляємо подрібнену цибулю. Все перемішуємо і смажимо цибулю до легкої золотистості. Цибулю відправляємо до гарбуза, перемішуємо і додаємо часник, зелень та кунжутну олію. Ще раз все ретельно перемішуємо та подаємо до столу.

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