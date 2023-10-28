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Все запечіть та змішайте: така намазка виручить у будь-якій ситуації

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Стане в нагоді під час відключень електрики
Стане в нагоді під час відключень електрики. Фото Їсти

Максимально економно за часом, смачно та вигідно.

Печінковий паштет — одна з найпопулярніших і найулюбленіших закусок з печінки. Його люблять за легку та повітряну структуру, аромат та смак.

Безперечно, варіантів приготування такої страви існує неймовірна кількість. Однак сьогодні разом зі Smachnonews приготуємо паштет у духовці. Такий спосіб підкорить вас з першого разу: ні суєти, ні миття посуду після. Рецепт заощадить час і сили для тих, хто не має часу чи бажання готувати.

Як приготувати печінковий паштет

Інгредієнти:

  • 600 – 700 г курячої печінки;
  • 2 середні моркви;
  • 2 середні цибулі;
  • 3 – 4 зубчики часнику;
  • 50 г вершкового масла;
  • 200 г води;
  • 100 г вершків будь-якої жирності;
  • спеції (сіль та чорний мелений перець).

Спосіб приготування:

  1. Духовку розігріваємо до 180 градусів. Деко застилаємо пергаментом.
  2. Також потрібно приготувати усі інгредієнти. Печінка моя. Моркву, цибулю, часник миємо, чистимо і нарізаємо. Викладаємо все на лист.
  3. Інгредієнти заливаємо водою та відправляємо на 30 хвилин до готовності овочів.
  4. Виймаємо печінку з овочами, даємо трохи охолонути та відправляємо в чашу блендера. Туди ж додаємо розтоплене вершкове масло.
  5. Усі інгредієнти за потреби солимо, додаємо вершки та все ретельно перебиваємо.
  6. Готовий паштет відправляємо у баночки та зберігаємо в холодильнику.

Подавайте курячий паштет з хрусткими брускетами, свіжою чиабатою або грінками за рецептом "Телеграфа". Смачного.

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