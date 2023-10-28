Все запечіть та змішайте: така намазка виручить у будь-якій ситуації

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Печінковий паштет — одна з найпопулярніших і найулюбленіших закусок з печінки. Його люблять за легку та повітряну структуру, аромат та смак.

Безперечно, варіантів приготування такої страви існує неймовірна кількість. Однак сьогодні разом зі Smachnonews приготуємо паштет у духовці. Такий спосіб підкорить вас з першого разу: ні суєти, ні миття посуду після. Рецепт заощадить час і сили для тих, хто не має часу чи бажання готувати.

Як приготувати печінковий паштет

Інгредієнти:

600 – 700 г курячої печінки;

2 середні моркви;

2 середні цибулі;

3 – 4 зубчики часнику;

50 г вершкового масла;

200 г води;

100 г вершків будь-якої жирності;

спеції (сіль та чорний мелений перець).

Спосіб приготування:

Духовку розігріваємо до 180 градусів. Деко застилаємо пергаментом. Також потрібно приготувати усі інгредієнти. Печінка моя. Моркву, цибулю, часник миємо, чистимо і нарізаємо. Викладаємо все на лист. Інгредієнти заливаємо водою та відправляємо на 30 хвилин до готовності овочів. Виймаємо печінку з овочами, даємо трохи охолонути та відправляємо в чашу блендера. Туди ж додаємо розтоплене вершкове масло. Усі інгредієнти за потреби солимо, додаємо вершки та все ретельно перебиваємо. Готовий паштет відправляємо у баночки та зберігаємо в холодильнику.

Подавайте курячий паштет з хрусткими брускетами, свіжою чиабатою або грінками за рецептом "Телеграфа". Смачного.