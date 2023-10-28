Все запечіть та змішайте: така намазка виручить у будь-якій ситуації
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Максимально економно за часом, смачно та вигідно.
Печінковий паштет — одна з найпопулярніших і найулюбленіших закусок з печінки. Його люблять за легку та повітряну структуру, аромат та смак.
Безперечно, варіантів приготування такої страви існує неймовірна кількість. Однак сьогодні разом зі Smachnonews приготуємо паштет у духовці. Такий спосіб підкорить вас з першого разу: ні суєти, ні миття посуду після. Рецепт заощадить час і сили для тих, хто не має часу чи бажання готувати.
Як приготувати печінковий паштет
Інгредієнти:
- 600 – 700 г курячої печінки;
- 2 середні моркви;
- 2 середні цибулі;
- 3 – 4 зубчики часнику;
- 50 г вершкового масла;
- 200 г води;
- 100 г вершків будь-якої жирності;
- спеції (сіль та чорний мелений перець).
Спосіб приготування:
- Духовку розігріваємо до 180 градусів. Деко застилаємо пергаментом.
- Також потрібно приготувати усі інгредієнти. Печінка моя. Моркву, цибулю, часник миємо, чистимо і нарізаємо. Викладаємо все на лист.
- Інгредієнти заливаємо водою та відправляємо на 30 хвилин до готовності овочів.
- Виймаємо печінку з овочами, даємо трохи охолонути та відправляємо в чашу блендера. Туди ж додаємо розтоплене вершкове масло.
- Усі інгредієнти за потреби солимо, додаємо вершки та все ретельно перебиваємо.
- Готовий паштет відправляємо у баночки та зберігаємо в холодильнику.
Подавайте курячий паштет з хрусткими брускетами, свіжою чиабатою або грінками за рецептом "Телеграфа". Смачного.