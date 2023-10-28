Оладки вийдуть божественно смачними та неймовірно яскравими: просто додайте один інгредієнт

На них збігатимуться всі близькі

Гарбуз – корисний продукт. З нього можна приготувати неймовірну кількість страв. Особливо добре вона гармонує з тістом — тому з неї виходять просто фантастичні домашні пироги.

Foodoboz пропонує приготувати неймовірно смачні, ніжні та апетитні гарбузові оладки. Проста в приготуванні, яскрава і легка страва буде доречною і до Хеллоуїна, що наближається, і для сімейного сніданку.

Як приготувати оладки з гарбуза

Інгредієнти:

гарбуз — 400 р.;

пшеничне борошно — 250 г.;

цукор — 3 ст.л.;

ванільний цукор — 0,5 пак.;

сода — 0,5 ч.л.;

лимонний сік — 0,5 ч.л.

Спосіб приготування:

Гарбуз слід почистити, подрібнити на дрібній тертці. До натертого гарбуза необхідно додати цукор, все ретельно перемішати. Отриману суміш потрібно залишити на 15 хвилин — гарбуз повинен пустити сік. В отриману суміш потрібно додати відправити ванільний цукор, погашену содом лимонним соком. Туди необхідно додати борошно. Кількість цього інгредієнта слід регулювати залежно від соковитості гарбуза. Усі інгредієнти слід ретельно перемішати та замісити тісто. Воно повинно вийти таким, щоб викладені на сковорідку оладки не розпливалися. На розігріту з маслом швидку необхідно викласти тісто, сформувавши з нього оладки столовою ложкою. Смажити їх необхідно на невеликому вогні до зарум’янювання з обох боків.

Подавайте гарбузові оладки з медом або з домашньою сметаною за рецептом "Телеграфа". Смачного.