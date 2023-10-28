Оладки вийдуть божественно смачними та неймовірно яскравими: просто додайте один інгредієнт
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На них збігатимуться всі близькі
Гарбуз – корисний продукт. З нього можна приготувати неймовірну кількість страв. Особливо добре вона гармонує з тістом — тому з неї виходять просто фантастичні домашні пироги.
Foodoboz пропонує приготувати неймовірно смачні, ніжні та апетитні гарбузові оладки. Проста в приготуванні, яскрава і легка страва буде доречною і до Хеллоуїна, що наближається, і для сімейного сніданку.
Як приготувати оладки з гарбуза
Інгредієнти:
- гарбуз — 400 р.;
- пшеничне борошно — 250 г.;
- цукор — 3 ст.л.;
- ванільний цукор — 0,5 пак.;
- сода — 0,5 ч.л.;
- лимонний сік — 0,5 ч.л.
Спосіб приготування:
- Гарбуз слід почистити, подрібнити на дрібній тертці.
- До натертого гарбуза необхідно додати цукор, все ретельно перемішати. Отриману суміш потрібно залишити на 15 хвилин — гарбуз повинен пустити сік.
- В отриману суміш потрібно додати відправити ванільний цукор, погашену содом лимонним соком.
- Туди необхідно додати борошно. Кількість цього інгредієнта слід регулювати залежно від соковитості гарбуза.
- Усі інгредієнти слід ретельно перемішати та замісити тісто. Воно повинно вийти таким, щоб викладені на сковорідку оладки не розпливалися.
- На розігріту з маслом швидку необхідно викласти тісто, сформувавши з нього оладки столовою ложкою. Смажити їх необхідно на невеликому вогні до зарум’янювання з обох боків.
Подавайте гарбузові оладки з медом або з домашньою сметаною за рецептом "Телеграфа". Смачного.