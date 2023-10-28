Змішайте овочі, залийте водою та відпочивайте: суп в Італії готують саме так
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Максимум користі, мінімум суєти
Найрізноманітніші супи займають особливе місце на нашій кухні. Ця страва стала повсякденною у нашому житті. Взимку ми готуємо ситні супи, що зігрівають, а влітку — освітлювальні перші страви.
Сьогодні ми з "Мета" приготуємо овочевий супчик, який дуже люблять у Тоскані – одній з італійських областей. Легка, ситна та здорова страва сподобається вам через легкість її приготування, а близькі її полюблять за фантастичний смак.
Як приготувати суп з овочами
Інгредієнти:
- цибуля ріпчаста — 1 шт.;
- часник — 3 зубчики;
- помідор — 3 шт.;
- морква — 1 шт.;
- перець гострий-2 шт.;
- селера — 1 стебло;
- зелень буряків – 1 пучок;
- жовток — 4 шт.;
- оливкова олія — 2 ст.л;
- сіль перець.
Спосіб приготування:
- Цибулю та моркву очистьте, наріжте шматочками, відправте в каструлю зі злегка нагрітою оливковою олією.
- До овочів додайте нарізану невеликими шматочками селеру і тушкуйте кілька хвилин.
- Підготуйте інші інгредієнти. Зелень буряків подрібніть. Дрібно наріжте часник, помідори – невеликими кубиками, подрібніть перець. Додайте все до тушкованих овочів.
- Овочі заливаємо окропом і варимо близько півгодини. Приправте страву сіллю та перцем, додайте збиті жовтки.
Овочевий суп подавайте гарячим разом із тостами або чіабатою за рецептом "Телеграфа". Смачного.