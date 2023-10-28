Змішайте овочі, залийте водою та відпочивайте: суп в Італії готують саме так

Максимум користі, мінімум суєти

Найрізноманітніші супи займають особливе місце на нашій кухні. Ця страва стала повсякденною у нашому житті. Взимку ми готуємо ситні супи, що зігрівають, а влітку — освітлювальні перші страви.

Сьогодні ми з "Мета" приготуємо овочевий супчик, який дуже люблять у Тоскані – одній з італійських областей. Легка, ситна та здорова страва сподобається вам через легкість її приготування, а близькі її полюблять за фантастичний смак.

Як приготувати суп з овочами

Інгредієнти:

цибуля ріпчаста — 1 шт.;

часник — 3 зубчики;

помідор — 3 шт.;

морква — 1 шт.;

перець гострий-2 шт.;

селера — 1 стебло;

зелень буряків – 1 пучок;

жовток — 4 шт.;

оливкова олія — 2 ст.л;

сіль перець.

Спосіб приготування:

Цибулю та моркву очистьте, наріжте шматочками, відправте в каструлю зі злегка нагрітою оливковою олією. До овочів додайте нарізану невеликими шматочками селеру і тушкуйте кілька хвилин. Підготуйте інші інгредієнти. Зелень буряків подрібніть. Дрібно наріжте часник, помідори – невеликими кубиками, подрібніть перець. Додайте все до тушкованих овочів. Овочі заливаємо окропом і варимо близько півгодини. Приправте страву сіллю та перцем, додайте збиті жовтки.

Овочевий суп подавайте гарячим разом із тостами або чіабатою за рецептом "Телеграфа". Смачного.