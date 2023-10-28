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Змішайте овочі, залийте водою та відпочивайте: суп в Італії готують саме так

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Справжня вітамінна бомба у тарілці
Справжня вітамінна бомба у тарілці. Фото Meta.ua

Максимум користі, мінімум суєти

Найрізноманітніші супи займають особливе місце на нашій кухні. Ця страва стала повсякденною у нашому житті. Взимку ми готуємо ситні супи, що зігрівають, а влітку — освітлювальні перші страви.

Сьогодні ми з "Мета" приготуємо овочевий супчик, який дуже люблять у Тоскані – одній з італійських областей. Легка, ситна та здорова страва сподобається вам через легкість її приготування, а близькі її полюблять за фантастичний смак.

Як приготувати суп з овочами

Інгредієнти:

  • цибуля ріпчаста — 1 шт.;
  • часник — 3 зубчики;
  • помідор — 3 шт.;
  • морква — 1 шт.;
  • перець гострий-2 шт.;
  • селера — 1 стебло;
  • зелень буряків – 1 пучок;
  • жовток — 4 шт.;
  • оливкова олія — 2 ст.л;
  • сіль перець.

Спосіб приготування:

  1. Цибулю та моркву очистьте, наріжте шматочками, відправте в каструлю зі злегка нагрітою оливковою олією.
  2. До овочів додайте нарізану невеликими шматочками селеру і тушкуйте кілька хвилин.
  3. Підготуйте інші інгредієнти. Зелень буряків подрібніть. Дрібно наріжте часник, помідори – невеликими кубиками, подрібніть перець. Додайте все до тушкованих овочів.
  4. Овочі заливаємо окропом і варимо близько півгодини. Приправте страву сіллю та перцем, додайте збиті жовтки.

Овочевий суп подавайте гарячим разом із тостами або чіабатою за рецептом "Телеграфа". Смачного.

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#Італія #Рецепт #Суп #Готуємо вдома