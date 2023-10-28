Соковиті та з хрусткою скоринкою: перевірений рецепт відбивних із сімейної кулінарної книги

Їх ви приготуєте легко та швидко

Ароматні відбивні — одна з найдивовижніших страв, яка готується швидко і просто. Вони завжди доречні на святковому столі, і для сімейного обіду.

Сьогодні ми разом з "Важно знать" приготуємо відбивні за перевіреним сімейним рецептом. Вони вийдуть м’якими і соковитими всередині, а скоринка вийде хрумкою. Ваша страва буде незабутньою.

Як приготувати хрусткі та соковиті відбивні

Інгредієнти:

куряче філе — 2 шт.;

яйця — 3 шт.;

борошно;

панірувальні сухарі;

сіль, перець — до свого смаку;

олія для смаження.

Спосіб приготування:

Філе помийте, розріжте на шматочки та помістіть між двома плівками. Обережно відбийте м’ясо за допомогою кухонного молотка. Посоліть, поперчіть. На тарілку насипте трохи борошна і кожен шматочок обваляйте з обох боків. В окремій мисці збий яйця, за бажанням додайте трохи солі та перцю. Далі шматочки філе обваляйте у збитих яйцях і панірувальні сухарі — це створить хрустку скоринку. У сковороді на середньому вогні розігрійте олію та акуратно викладіть відбивні та посмажте їх з обох боків до золотистої кірки по 4-5 хвилин з кожного боку. Виклади готові відбивні на паперовий рушник, щоб позбавитися зайвої олії та подавайте гарячими.

Раніше "Телеграф" ділився секретами, завдяки яким відбивні виходитимуть неперевершеними.