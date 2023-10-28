Соковиті та з хрусткою скоринкою: перевірений рецепт відбивних із сімейної кулінарної книги
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Їх ви приготуєте легко та швидко
Ароматні відбивні — одна з найдивовижніших страв, яка готується швидко і просто. Вони завжди доречні на святковому столі, і для сімейного обіду.
Сьогодні ми разом з "Важно знать" приготуємо відбивні за перевіреним сімейним рецептом. Вони вийдуть м’якими і соковитими всередині, а скоринка вийде хрумкою. Ваша страва буде незабутньою.
Як приготувати хрусткі та соковиті відбивні
Інгредієнти:
- куряче філе — 2 шт.;
- яйця — 3 шт.;
- борошно;
- панірувальні сухарі;
- сіль, перець — до свого смаку;
- олія для смаження.
Спосіб приготування:
- Філе помийте, розріжте на шматочки та помістіть між двома плівками. Обережно відбийте м’ясо за допомогою кухонного молотка. Посоліть, поперчіть.
- На тарілку насипте трохи борошна і кожен шматочок обваляйте з обох боків.
- В окремій мисці збий яйця, за бажанням додайте трохи солі та перцю.
- Далі шматочки філе обваляйте у збитих яйцях і панірувальні сухарі — це створить хрустку скоринку.
- У сковороді на середньому вогні розігрійте олію та акуратно викладіть відбивні та посмажте їх з обох боків до золотистої кірки по 4-5 хвилин з кожного боку.
- Виклади готові відбивні на паперовий рушник, щоб позбавитися зайвої олії та подавайте гарячими.
Раніше "Телеграф" ділився секретами, завдяки яким відбивні виходитимуть неперевершеними.