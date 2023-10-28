Рус

Соковиті та з хрусткою скоринкою: перевірений рецепт відбивних із сімейної кулінарної книги

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Ці відбивні будуть виходити завжди
Ці відбивні будуть виходити завжди. Фото vazhnoznat.com

Їх ви приготуєте легко та швидко

Ароматні відбивні — одна з найдивовижніших страв, яка готується швидко і просто. Вони завжди доречні на святковому столі, і для сімейного обіду.

Сьогодні ми разом з "Важно знать" приготуємо відбивні за перевіреним сімейним рецептом. Вони вийдуть м’якими і соковитими всередині, а скоринка вийде хрумкою. Ваша страва буде незабутньою.

Як приготувати хрусткі та соковиті відбивні

Інгредієнти:

  • куряче філе — 2 шт.;
  • яйця — 3 шт.;
  • борошно;
  • панірувальні сухарі;
  • сіль, перець — до свого смаку;
  • олія для смаження.

Спосіб приготування:

  1. Філе помийте, розріжте на шматочки та помістіть між двома плівками. Обережно відбийте м’ясо за допомогою кухонного молотка. Посоліть, поперчіть.
  2. На тарілку насипте трохи борошна і кожен шматочок обваляйте з обох боків.
  3. В окремій мисці збий яйця, за бажанням додайте трохи солі та перцю.
  4. Далі шматочки філе обваляйте у збитих яйцях і панірувальні сухарі — це створить хрустку скоринку.
  5. У сковороді на середньому вогні розігрійте олію та акуратно викладіть відбивні та посмажте їх з обох боків до золотистої кірки по 4-5 хвилин з кожного боку.
  6. Виклади готові відбивні на паперовий рушник, щоб позбавитися зайвої олії та подавайте гарячими.

Раніше "Телеграф" ділився секретами, завдяки яким відбивні виходитимуть неперевершеними.

Теги:
#Рецепт #Готуємо вдома #Відбивні