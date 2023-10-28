Сирник по-аджарськи: рецепт, який здивує навіть грузинів

Це чудова легка страва на сніданок

На сніданок у нас дуже багато вимог. Ми хочемо, щоб страва була ситною, корисною і швидкою у приготуванні. Ароматні та пишні сирнички – один із найкращих варіантів на сніданок.

Сьогодні разом із Shuba поекспериментувати та приготувати дивовижний сирник "по-аджарськи". Називається так тому, що на вигляд дуже схожий на хачапурі по-аджарськи. Такій незвичайній страві здивуються навіть грузини!

Як приготувати сирник по-аджарськи

Інгредієнти:

сир — 180 г;

яйце куряче, велике — 1 шт.;

борошно — 3 ст. л.;

сіль — до свого смаку;

жовтки курячі — 1 шт.;

сир моцарела — 40 г.

Спосіб приготування:

Сир змішайте в мисці із сіллю, яйцем і борошном до однорідного стану. Отриману масу обваляйте в борошні та сформуйте човник. Змастіть його жовтком. Духовку розігрійте до 190°C і відправте туди сирник на 10-15 хвилин. Через вказаний час дістаньте його з духовки, присипте тертою моцарелою і поставте пекти ще на 5 хвилин. Готову страву дістаньте з дека та обережно додайте цілий жовток. Присипте спеціями та поверніть до духовки ще на 3-5 хвилин.

Раніше "Телеграф" розповідав, як перевірити сир на натуральність. Ви будете впевнені як продукт.