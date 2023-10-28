Всього півгодини і жодних зусиль: ситна вечеря з п’яти картоплин та жмені фаршу
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Спробуйте — це неймовірно смачно
Картопля – популярний продукт на нашій кухні. Ми його запікаємо в духовці, готуємо з хрусткою скоринкою і додаємо в різні страви.
Сьогодні ми разом із Shuba приготуємо незвичайне страви – картопляні гнізда. У рецепті картопля ми відварюємо і пюруємо, але ви спокійно можете використовувати вчорашнє пюре, що залишилося. Спробуйте це неймовірно смачно і ситно.
Як приготувати картопляні гнізда з фаршем
Інгредієнти на 6 порцій:
- картопля — 5 шт.;
- цибуля ріпчаста — 1 шт.;
- перець жовтий – 1 шт.;
- томати — 1 шт.;
- м’ясний фарш — 450 г;
- сіль, перець чорний мелений — до свого смаку;
- паприка — 5 г;
- рослинна олія — 50 мл;
- паста томатна — 1 ст. л.;
- масло вершкове несолоне — 30 г;
- зелень — 20 г;
- твердий сир — 100 г.
Спосіб приготування:
- Картоплю почистьте, помийте і наріжте шматочками. Викладіть її в каструлю, залийте водою, посоліть і зваріть до готовності. Злийте воду, пюруйте, додайте подрібнений кріп, вершкове масло і перемішайте.
- Цибулю почистьте, дрібно наріжте та обсмажте на олії до прозорості. Додайте дрібно нарізану цибулю і посмажте протягом декількох хвилин.
- До овочів надішліть фарш, посоліть, поперчіть, додайте паприку, томатну пасту і помішуючи, смажте протягом 5 хвилин.
- Через зазначений час додайте дрібно нарізаний помідор, перемішайте, посмажте протягом 3-5 хвилин і додайте пропущений через часник прес.
- З пюре сформуйте кульки, викладіть їх на деко і зробіть у них поглиблення. У гнізда викладіть половину твердого натертого сиру. Зверху викладіть фарш і посипте сиром, що залишився.
- Страву відправте в духовку на 10 хвилин за 200 °C.
- Готові гнізда перекладіть у порційні тарілки, посипте подрібненою петрушкою та подавайте.
Раніше "Телеграф" ділився секретами смачного пюре. Спробуйте — і ваша страва буде ідеальною.