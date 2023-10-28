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Всього півгодини і жодних зусиль: ситна вечеря з п’яти картоплин та жмені фаршу

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Такі гніздо виручать, якщо немає часу готувати
Такі гніздо виручать, якщо немає часу готувати. Фото shuba.life

Спробуйте — це неймовірно смачно

Картопля – популярний продукт на нашій кухні. Ми його запікаємо в духовці, готуємо з хрусткою скоринкою і додаємо в різні страви.

Сьогодні ми разом із Shuba приготуємо незвичайне страви – картопляні гнізда. У рецепті картопля ми відварюємо і пюруємо, але ви спокійно можете використовувати вчорашнє пюре, що залишилося. Спробуйте це неймовірно смачно і ситно.

Як приготувати картопляні гнізда з фаршем

Інгредієнти на 6 порцій:

  • картопля — 5 шт.;
  • цибуля ріпчаста — 1 шт.;
  • перець жовтий – 1 шт.;
  • томати — 1 шт.;
  • м’ясний фарш — 450 г;
  • сіль, перець чорний мелений — до свого смаку;
  • паприка — 5 г;
  • рослинна олія — 50 мл;
  • паста томатна — 1 ст. л.;
  • масло вершкове несолоне — 30 г;
  • зелень — 20 г;
  • твердий сир — 100 г.

Спосіб приготування:

  1. Картоплю почистьте, помийте і наріжте шматочками. Викладіть її в каструлю, залийте водою, посоліть і зваріть до готовності. Злийте воду, пюруйте, додайте подрібнений кріп, вершкове масло і перемішайте.
  2. Цибулю почистьте, дрібно наріжте та обсмажте на олії до прозорості. Додайте дрібно нарізану цибулю і посмажте протягом декількох хвилин.
  3. До овочів надішліть фарш, посоліть, поперчіть, додайте паприку, томатну пасту і помішуючи, смажте протягом 5 хвилин.
  4. Через зазначений час додайте дрібно нарізаний помідор, перемішайте, посмажте протягом 3-5 хвилин і додайте пропущений через часник прес.
  5. З пюре сформуйте кульки, викладіть їх на деко і зробіть у них поглиблення. У гнізда викладіть половину твердого натертого сиру. Зверху викладіть фарш і посипте сиром, що залишився.
  6. Страву відправте в духовку на 10 хвилин за 200 °C.
  7. Готові гнізда перекладіть у порційні тарілки, посипте подрібненою петрушкою та подавайте.

Раніше "Телеграф" ділився секретами смачного пюре. Спробуйте — і ваша страва буде ідеальною.

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#Рецепт #Картопля #Фарш #Готуємо вдома