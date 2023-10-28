Всього півгодини і жодних зусиль: ситна вечеря з п’яти картоплин та жмені фаршу

Спробуйте — це неймовірно смачно

Картопля – популярний продукт на нашій кухні. Ми його запікаємо в духовці, готуємо з хрусткою скоринкою і додаємо в різні страви.

Сьогодні ми разом із Shuba приготуємо незвичайне страви – картопляні гнізда. У рецепті картопля ми відварюємо і пюруємо, але ви спокійно можете використовувати вчорашнє пюре, що залишилося. Спробуйте це неймовірно смачно і ситно.

Як приготувати картопляні гнізда з фаршем

Інгредієнти на 6 порцій:

картопля — 5 шт.;

цибуля ріпчаста — 1 шт.;

перець жовтий – 1 шт.;

томати — 1 шт.;

м’ясний фарш — 450 г;

сіль, перець чорний мелений — до свого смаку;

паприка — 5 г;

рослинна олія — 50 мл;

паста томатна — 1 ст. л.;

масло вершкове несолоне — 30 г;

зелень — 20 г;

твердий сир — 100 г.

Спосіб приготування:

Картоплю почистьте, помийте і наріжте шматочками. Викладіть її в каструлю, залийте водою, посоліть і зваріть до готовності. Злийте воду, пюруйте, додайте подрібнений кріп, вершкове масло і перемішайте. Цибулю почистьте, дрібно наріжте та обсмажте на олії до прозорості. Додайте дрібно нарізану цибулю і посмажте протягом декількох хвилин. До овочів надішліть фарш, посоліть, поперчіть, додайте паприку, томатну пасту і помішуючи, смажте протягом 5 хвилин. Через зазначений час додайте дрібно нарізаний помідор, перемішайте, посмажте протягом 3-5 хвилин і додайте пропущений через часник прес. З пюре сформуйте кульки, викладіть їх на деко і зробіть у них поглиблення. У гнізда викладіть половину твердого натертого сиру. Зверху викладіть фарш і посипте сиром, що залишився. Страву відправте в духовку на 10 хвилин за 200 °C. Готові гнізда перекладіть у порційні тарілки, посипте подрібненою петрушкою та подавайте.

Раніше "Телеграф" ділився секретами смачного пюре. Спробуйте — і ваша страва буде ідеальною.