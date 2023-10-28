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Таким вінегретом наїсться вся родина: просто додайте один інгредієнт

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Пікантний смак класичної страви
Пікантний смак класичної страви. Фото shuba.life

Ситну вечерю приготувати дуже просто

Один із наших найулюбленіших салатів узимку – це вінегрет. Зазвичай ми готуємо його в холодні місяці — саме в цей час свіжих овочів вже немає, а буряк, морква та картопля також доступні. До того ж, готувати його — простіше нікуди.

Сьогодні ми разом з Shuba урізноманітнимо наш салат і приготуємо його з консервованою квасолею. Смачна та корисна страва стане чудовим обідом або вечерею.

Як приготувати ситний вінегрет з квасолею

Інгредієнти на 6 порцій:

  • картопля — 4 шт.;
  • морква — 2 шт.;
  • квасоля червона, консервована — 6 ст. л.;
  • огірки солоні — 2 шт.;
  • цибуля жовта ріпчаста — 1 шт.;
  • буряк — 2 шт.;
  • олія соняшникова — 3 ст. л.;
  • оцет — 1 ст. л.;
  • сіль, перець чорний мелений — за смаком.

Спосіб приготування:

  1. Картоплю, моркву та буряк зваріть в окремих каструлях. Коли вони охолонуть, очистьте.
  2. Варені овочі поріжте середніми кубиками. Так само поріжте солоні огірки та цибулю.
  3. У великій мисці змішайте усі підготовлені інгредієнти. Додайте до них консервовану квасолю, оцет, олію, сіль та перець. Знову все ретельно перемішайте та подавайте до столу.

Раніше "Телеграф" розповідав, що додають у вінегрет литовці. Це незвичайно та дуже смачно.

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#Рецепт #Вінегрет #Готуємо вдома