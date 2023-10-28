Таким вінегретом наїсться вся родина: просто додайте один інгредієнт

Ситну вечерю приготувати дуже просто

Один із наших найулюбленіших салатів узимку – це вінегрет. Зазвичай ми готуємо його в холодні місяці — саме в цей час свіжих овочів вже немає, а буряк, морква та картопля також доступні. До того ж, готувати його — простіше нікуди.

Сьогодні ми разом з Shuba урізноманітнимо наш салат і приготуємо його з консервованою квасолею. Смачна та корисна страва стане чудовим обідом або вечерею.

Як приготувати ситний вінегрет з квасолею

Інгредієнти на 6 порцій:

картопля — 4 шт.;

морква — 2 шт.;

квасоля червона, консервована — 6 ст. л.;

огірки солоні — 2 шт.;

цибуля жовта ріпчаста — 1 шт.;

буряк — 2 шт.;

олія соняшникова — 3 ст. л.;

оцет — 1 ст. л.;

сіль, перець чорний мелений — за смаком.

Спосіб приготування:

Картоплю, моркву та буряк зваріть в окремих каструлях. Коли вони охолонуть, очистьте. Варені овочі поріжте середніми кубиками. Так само поріжте солоні огірки та цибулю. У великій мисці змішайте усі підготовлені інгредієнти. Додайте до них консервовану квасолю, оцет, олію, сіль та перець. Знову все ретельно перемішайте та подавайте до столу.

Раніше "Телеграф" розповідав, що додають у вінегрет литовці. Це незвичайно та дуже смачно.