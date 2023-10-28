Таким вінегретом наїсться вся родина: просто додайте один інгредієнт
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Ситну вечерю приготувати дуже просто
Один із наших найулюбленіших салатів узимку – це вінегрет. Зазвичай ми готуємо його в холодні місяці — саме в цей час свіжих овочів вже немає, а буряк, морква та картопля також доступні. До того ж, готувати його — простіше нікуди.
Сьогодні ми разом з Shuba урізноманітнимо наш салат і приготуємо його з консервованою квасолею. Смачна та корисна страва стане чудовим обідом або вечерею.
Як приготувати ситний вінегрет з квасолею
Інгредієнти на 6 порцій:
- картопля — 4 шт.;
- морква — 2 шт.;
- квасоля червона, консервована — 6 ст. л.;
- огірки солоні — 2 шт.;
- цибуля жовта ріпчаста — 1 шт.;
- буряк — 2 шт.;
- олія соняшникова — 3 ст. л.;
- оцет — 1 ст. л.;
- сіль, перець чорний мелений — за смаком.
Спосіб приготування:
- Картоплю, моркву та буряк зваріть в окремих каструлях. Коли вони охолонуть, очистьте.
- Варені овочі поріжте середніми кубиками. Так само поріжте солоні огірки та цибулю.
- У великій мисці змішайте усі підготовлені інгредієнти. Додайте до них консервовану квасолю, оцет, олію, сіль та перець. Знову все ретельно перемішайте та подавайте до столу.
Раніше "Телеграф" розповідав, що додають у вінегрет литовці. Це незвичайно та дуже смачно.