Три апельсина — і десерт готовий: насолода, від якої в захват прийдуть навіть діти

Вам навіть духовку вмикати не доведеться

Якщо ви ласун, то навряд чи вас здивуєш якимось незвичайним десертом. Але сьогодні ми все ж таки спробуємо це зробити.

"Бабусині рецепти" пропонують приготувати мармелад лише з трьох апельсинів. У це складно повірити, але така смакота готується дуже легко — вам навіть не доведеться вмикати духовку. Десерт вийде настільки смачним, що діти більше не захочуть магазинних солодощів.

Як приготувати апельсиновий мармелад.

Інгредієнти на форму 13 на 22 см:

апельсини – 3 шт.;

цукор – 140 г;

ванільний цукор – 8 г;

желатин – 40 г;

кокосова стружка, цукрова пудра – за бажанням для прикраси.

Спосіб приготування:

З апельсинів видавлюємо сік — у нас має вийти 300 мл напою. Сік проціджуємо через сито. Форму змащуємо олією. У каструлю вливаємо сік, додаємо цукор, желатин і ванільний цукор, що швидко розчиняється, ставимо і ставимо на середній вогонь і залишаємо до повного розчинення цукру і желатину. Сама ж суміш повинна трохи загуснути. Суміш, що вийшла, переливаємо у форму і залишаємо остигати при кімнатній температурі. Далі відправляємо її у холодильник для застигання. Застиглий мармелад виймаємо з форми, розміщуємо на дощечку, посипаємо кокосовою стружкою та цукровою пудрою. Нарізаємо мармелад довільно та подаємо.

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