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Три апельсина — і десерт готовий: насолода, від якої в захват прийдуть навіть діти

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Цей мармелад приготувати дуже просто
Цей мармелад приготувати дуже просто. Фото babusyni-retsepty

Вам навіть духовку вмикати не доведеться

Якщо ви ласун, то навряд чи вас здивуєш якимось незвичайним десертом. Але сьогодні ми все ж таки спробуємо це зробити.

"Бабусині рецепти" пропонують приготувати мармелад лише з трьох апельсинів. У це складно повірити, але така смакота готується дуже легко — вам навіть не доведеться вмикати духовку. Десерт вийде настільки смачним, що діти більше не захочуть магазинних солодощів.

Як приготувати апельсиновий мармелад.

Інгредієнти на форму 13 на 22 см:

  • апельсини – 3 шт.;
  • цукор – 140 г;
  • ванільний цукор – 8 г;
  • желатин – 40 г;
  • кокосова стружка, цукрова пудра – за бажанням для прикраси.

Спосіб приготування:

  1. З апельсинів видавлюємо сік — у нас має вийти 300 мл напою. Сік проціджуємо через сито.
  2. Форму змащуємо олією.
  3. У каструлю вливаємо сік, додаємо цукор, желатин і ванільний цукор, що швидко розчиняється, ставимо і ставимо на середній вогонь і залишаємо до повного розчинення цукру і желатину. Сама ж суміш повинна трохи загуснути.
  4. Суміш, що вийшла, переливаємо у форму і залишаємо остигати при кімнатній температурі. Далі відправляємо її у холодильник для застигання.
  5. Застиглий мармелад виймаємо з форми, розміщуємо на дощечку, посипаємо кокосовою стружкою та цукровою пудрою. Нарізаємо мармелад довільно та подаємо.

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