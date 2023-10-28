Три апельсина — і десерт готовий: насолода, від якої в захват прийдуть навіть діти
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Вам навіть духовку вмикати не доведеться
Якщо ви ласун, то навряд чи вас здивуєш якимось незвичайним десертом. Але сьогодні ми все ж таки спробуємо це зробити.
"Бабусині рецепти" пропонують приготувати мармелад лише з трьох апельсинів. У це складно повірити, але така смакота готується дуже легко — вам навіть не доведеться вмикати духовку. Десерт вийде настільки смачним, що діти більше не захочуть магазинних солодощів.
Як приготувати апельсиновий мармелад.
Інгредієнти на форму 13 на 22 см:
- апельсини – 3 шт.;
- цукор – 140 г;
- ванільний цукор – 8 г;
- желатин – 40 г;
- кокосова стружка, цукрова пудра – за бажанням для прикраси.
Спосіб приготування:
- З апельсинів видавлюємо сік — у нас має вийти 300 мл напою. Сік проціджуємо через сито.
- Форму змащуємо олією.
- У каструлю вливаємо сік, додаємо цукор, желатин і ванільний цукор, що швидко розчиняється, ставимо і ставимо на середній вогонь і залишаємо до повного розчинення цукру і желатину. Сама ж суміш повинна трохи загуснути.
- Суміш, що вийшла, переливаємо у форму і залишаємо остигати при кімнатній температурі. Далі відправляємо її у холодильник для застигання.
- Застиглий мармелад виймаємо з форми, розміщуємо на дощечку, посипаємо кокосовою стружкою та цукровою пудрою. Нарізаємо мармелад довільно та подаємо.
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