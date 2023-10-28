Салат, який замінить вам всі "шуби" та "олів’є": неймовірна святкова закуска

Закуска матиме ефектний вигляд на святковому столі

Ми розповідали, як до святкового столу смачно засолити червону рибу. Ділимось ще одним чудовим рецептом закуски.

Цей салат має ефектний вигляд, адже викладається шарами. Але готується із продуктів, які зазвичай є у кожному будинку. Рецептом поділились на порталі "Школа Життя".

Інгредієнти:

Картопля – 2 шт

Зелена цибуля – 1 пучок

Мариновані гриби – 300 г

Яйце – 5 штук

Шинка – 200 г

Сир – 150 г

Морква – 1 шт

Спосіб приготування:

Картоплю, моркву та яйця відварюємо, остуджуємо і чистимо. Все викладаємо на таріль шарами. Спершу на великій тертці натираємо варену картоплю. Розрівнюємо її на тарелі, намагаючись не приминати. Трохи солимо та кладемо сітку з майонезу. Потім викладаємо дрібно нарізану зелену цибулю. Мастимо майонезом. Нарізаємо гриби, викладаємо на цибулю та додаємо майонез. Яйця поверх грибів натираємо на великій тертці, солимо та змащуємо майонезом. Два жовтки залишаємо для прикраси салату. Тоді викладаємо нарізану кубиками шинку, додаємо майонез. Наступний шар — твердий або плавлений сир. Тоді кладемо натерту варену моркву, трохи солі та майонез.

Прикрашаємо салат яєчними жовтками, зеленою цибулею. Можна поставити в холодильник, або трохи просочився. Також ми ділились рецептом дуже смачної скумбрії.