Простий та ефектний салат з сухарями: гості з’їдять його разом з салатником
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Виходить дуже смачно та ситно
Ми розповідали, як приготувати ситний салат "Міністерський". Ще одна чудова закуска, ідеальна як для щоденного перекусу, так і до святкового столу — салат із сухариками.
Він виходить дуже смачним, цікавим та оригінальним. Пекінську капусту можна замінити на звичайну — теж виходить дуже смачно. Рецептом поділились на порталі mega-music.pro.
Інгредієнти:
- 300 г пекінської капусти
- 200 г курячої грудки
- 2 яйця
- 2 зубчики часнику
- 3 помідори
- сіль, перець – за смаком
- сухарики
Для сухариків:
- 200 г батона
- 1,5 ст.л хрону
- 1,5-2 ст.л рослинної олії
- 1 зубчик часнику
- 1/3 ч. л. солі
Спосіб приготування:
- Пекінську капусту нарізаємо соломкою. Викладаємо в миску, додаємо сіль і проминаємо руками, щоб вона стала м’якшою.
- Для сухариків хліб кришимо на кубики, викладаємо на деко, застелене пергаментом. Відправляємо в духовку на 5 хвилин при 180 градусів.
- Змішуємо компоненти для заправки. Перекладаємо сухарики в пакет, додаємо заправку і перемішуємо, потім одразу повертаємо в духовку ще на 10 хвилин. Виймаємо і відставляємо.
- Відварену курячу грудку нарізаємо середнім кубиком. Додаємо її до капусти.
- Яйця теж відварюємо. Коли трохи охолонуть, чистимо їх та натираємо на великій тертці разом із двома зубчиками часнику. Теж відправляємо в миску.
- Заправляємо салат майонезом, солимо і перчимо. Одразу викладаємо у салатник. Помідори нарізаємо кубиком, видаляємо зайвий сік. Викладаємо помідори поверх основного салату.
- Змащуємо томати невеликою кількістю майонезу. Зверху викладаємо домашні сухарики.
Салат виходить дуже смачний та цікавий. Також ми розповідали, чим замінити кислі огірки в олів’є.