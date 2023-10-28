Простий та ефектний салат з сухарями: гості з’їдять його разом з салатником

Виходить дуже смачно та ситно

Ми розповідали, як приготувати ситний салат "Міністерський". Ще одна чудова закуска, ідеальна як для щоденного перекусу, так і до святкового столу — салат із сухариками.

Він виходить дуже смачним, цікавим та оригінальним. Пекінську капусту можна замінити на звичайну — теж виходить дуже смачно. Рецептом поділились на порталі mega-music.pro.

Інгредієнти:

300 г пекінської капусти

200 г курячої грудки

2 яйця

2 зубчики часнику

3 помідори

сіль, перець – за смаком

сухарики

Для сухариків:

200 г батона

1,5 ст.л хрону

1,5-2 ст.л рослинної олії

1 зубчик часнику

1/3 ч. л. солі

Спосіб приготування:

Пекінську капусту нарізаємо соломкою. Викладаємо в миску, додаємо сіль і проминаємо руками, щоб вона стала м’якшою. Для сухариків хліб кришимо на кубики, викладаємо на деко, застелене пергаментом. Відправляємо в духовку на 5 хвилин при 180 градусів. Змішуємо компоненти для заправки. Перекладаємо сухарики в пакет, додаємо заправку і перемішуємо, потім одразу повертаємо в духовку ще на 10 хвилин. Виймаємо і відставляємо. Відварену курячу грудку нарізаємо середнім кубиком. Додаємо її до капусти. Яйця теж відварюємо. Коли трохи охолонуть, чистимо їх та натираємо на великій тертці разом із двома зубчиками часнику. Теж відправляємо в миску. Заправляємо салат майонезом, солимо і перчимо. Одразу викладаємо у салатник. Помідори нарізаємо кубиком, видаляємо зайвий сік. Викладаємо помідори поверх основного салату. Змащуємо томати невеликою кількістю майонезу. Зверху викладаємо домашні сухарики.

Салат виходить дуже смачний та цікавий. Також ми розповідали, чим замінити кислі огірки в олів’є.