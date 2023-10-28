Смачно, як у дитинстві: гарбузова каша за рецептом улюбленої бабусі

Вам не доведеться довго "танцювати" на кухні

Чи може бути щось краще в дощовий осінній вечір, ніж чашка кави з гарбузовим пирогом ? Так, може — тарілочка неймовірно смачної гарбузової каші.

Фуд-блогер Anny Cooking розповідає, як її можна приготувати просто та легко. Ви будете вражені: без особливого клопоту і дорогих продуктів у вас вийде просто фантастична страва. Таку кашку із задоволенням з’їдять навіть діти-привереди.

Як приготувати гарбузову кашу

Інгредієнти:

500 г гарбуза;

100 г рису;

300 мілілітрів води;

400-500 мілілітрів молока;

2 ст. л. цукру (одну ложку можна замінити на ванільний цукор);

дрібка солі;

олія та мед для подачі — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Гарбуз очистьте і натріть на великій тертці. Складіть гарбуз в каструлю, додайте рис, воду, цукор і сіль, все доведіть до кипіння. Коли отримана маса закипить, додайте молоко і варіть на мінімальному вогні, час від часу помішуючи. Ваша має варитися протягом 25-30 хвилин. При необхідності, якщо каша стає занадто густою, додайте ще молока — регулюйте його за смаковими смаками. Коли каша звариться і стане однорідною, вимкніть вогонь і дайте їй трохи охолонути. Подавайте зі шматочком вершкового масла|мастила| і ложкою меду.

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