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Смачно, як у дитинстві: гарбузова каша за рецептом улюбленої бабусі

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Гарбузова каша — це не тільки смачно, а й корисно
Гарбузова каша — це не тільки смачно, а й корисно. Фото 1000.menu

Вам не доведеться довго "танцювати" на кухні

Чи може бути щось краще в дощовий осінній вечір, ніж чашка кави з гарбузовим пирогом ? Так, може — тарілочка неймовірно смачної гарбузової каші.

Фуд-блогер Anny Cooking розповідає, як її можна приготувати просто та легко. Ви будете вражені: без особливого клопоту і дорогих продуктів у вас вийде просто фантастична страва. Таку кашку із задоволенням з’їдять навіть діти-привереди.

Як приготувати гарбузову кашу

Інгредієнти:

  • 500 г гарбуза;
  • 100 г рису;
  • 300 мілілітрів води;
  • 400-500 мілілітрів молока;
  • 2 ст. л. цукру (одну ложку можна замінити на ванільний цукор);
  • дрібка солі;
  • олія та мед для подачі — до свого смаку.

Спосіб приготування:

  1. Гарбуз очистьте і натріть на великій тертці.
  2. Складіть гарбуз в каструлю, додайте рис, воду, цукор і сіль, все доведіть до кипіння.
  3. Коли отримана маса закипить, додайте молоко і варіть на мінімальному вогні, час від часу помішуючи. Ваша має варитися протягом 25-30 хвилин.
  4. При необхідності, якщо каша стає занадто густою, додайте ще молока — регулюйте його за смаковими смаками.
  5. Коли каша звариться і стане однорідною, вимкніть вогонь і дайте їй трохи охолонути. Подавайте зі шматочком вершкового масла|мастила| і ложкою меду.

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#Рецепт #Гарбузова каша #Готуємо вдома