Солодкий Геловін: бюджетна смакота з гарбуза замінить вам торти і шарлотки
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Ідеально підходить для чудового сніданку у вихідний день
Ми розповідали, як приготувати солоний пиріг з гарбуза. Але цей овоч настільки універсальний, що з нього виходять і чудові солодощі.
Разом із порталом smakuivdoma.com.ua пропонуємо приготувати нереально смачну запіканку з гарбуза із яблуками, горіхами і медом. Виходить дуже ароматно і дуже смачно.
Інгредієнти:
- 500 г гарбуза
- 200 г сиру
- 4 ст. ложки манної крупи
- 2 яблука
- 2 яйця
- 100 г волоських горіхів
- 50 г родзинок
- 30 г вершкового масла
- 3 ст. ложки цукру
- 1 ст. ложка меду
- сіль
Спосіб приготування:
- Родзинки заливаємо водою і залишаємо так на 20 хвилин. Горіхи трохи підсушуємо і подрібнюємо. Гарбуз чистимо і нарізаємо кубиками.
- Яблука також чистимо від шкірки, вирізаємо насіннєву коробочку. Нарізаємо їх кубиками або соломкою.
- Збиваємо міксером яйця з сіллю і цукром. Додаємо у них манну крупу, знову збиваємо і залишаємо на 20 хвилин, щоб манка набухла.
- Сир протираємо через сито, щоб позбутися грудочок. Додаємо до яєць сир та мед, знову збиваємо тісто до однорідної консистенції.
- Викладаємо частину тіста в змащену маслом і посипану манкою форму. Зверху викладаємо шар гарбуза і яблук, посипаємо родзинками і горіхами. Зверху викладаємо тісто.
- Запіканку з гарбуза у розігрітій до 180°С духовці готується орієнтовно 40 хвилин. Точний час залежить від вашої духовки.
Такий пиріг-запіканка виходить дуже пишним та ніжним, в міру солодким. Також ми ділились рецептом чудової смачної шарлотки.