Солодкий Геловін: бюджетна смакота з гарбуза замінить вам торти і шарлотки

Ідеально підходить для чудового сніданку у вихідний день

Ми розповідали, як приготувати солоний пиріг з гарбуза. Але цей овоч настільки універсальний, що з нього виходять і чудові солодощі.

Разом із порталом smakuivdoma.com.ua пропонуємо приготувати нереально смачну запіканку з гарбуза із яблуками, горіхами і медом. Виходить дуже ароматно і дуже смачно.

Інгредієнти:

500 г гарбуза

200 г сиру

4 ст. ложки манної крупи

2 яблука

2 яйця

100 г волоських горіхів

50 г родзинок

30 г вершкового масла

3 ст. ложки цукру

1 ст. ложка меду

сіль

Спосіб приготування:

Родзинки заливаємо водою і залишаємо так на 20 хвилин. Горіхи трохи підсушуємо і подрібнюємо. Гарбуз чистимо і нарізаємо кубиками. Яблука також чистимо від шкірки, вирізаємо насіннєву коробочку. Нарізаємо їх кубиками або соломкою. Збиваємо міксером яйця з сіллю і цукром. Додаємо у них манну крупу, знову збиваємо і залишаємо на 20 хвилин, щоб манка набухла. Сир протираємо через сито, щоб позбутися грудочок. Додаємо до яєць сир та мед, знову збиваємо тісто до однорідної консистенції. Викладаємо частину тіста в змащену маслом і посипану манкою форму. Зверху викладаємо шар гарбуза і яблук, посипаємо родзинками і горіхами. Зверху викладаємо тісто. Запіканку з гарбуза у розігрітій до 180°С духовці готується орієнтовно 40 хвилин. Точний час залежить від вашої духовки.

Такий пиріг-запіканка виходить дуже пишним та ніжним, в міру солодким. Також ми ділились рецептом чудової смачної шарлотки.