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Солодкий Геловін: бюджетна смакота з гарбуза замінить вам торти і шарлотки

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Запіканка виходить шалено смачною і ніжною
Запіканка виходить шалено смачною і ніжною. Фото Їсти

Ідеально підходить для чудового сніданку у вихідний день

Ми розповідали, як приготувати солоний пиріг з гарбуза. Але цей овоч настільки універсальний, що з нього виходять і чудові солодощі.

Разом із порталом smakuivdoma.com.ua пропонуємо приготувати нереально смачну запіканку з гарбуза із яблуками, горіхами і медом. Виходить дуже ароматно і дуже смачно.

Інгредієнти:

  • 500 г гарбуза
  • 200 г сиру
  • 4 ст. ложки манної крупи
  • 2 яблука
  • 2 яйця
  • 100 г волоських горіхів
  • 50 г родзинок
  • 30 г вершкового масла
  • 3 ст. ложки цукру
  • 1 ст. ложка меду
  • сіль

Спосіб приготування:

  1. Родзинки заливаємо водою і залишаємо так на 20 хвилин. Горіхи трохи підсушуємо і подрібнюємо. Гарбуз чистимо і нарізаємо кубиками.
  2. Яблука також чистимо від шкірки, вирізаємо насіннєву коробочку. Нарізаємо їх кубиками або соломкою.
  3. Збиваємо міксером яйця з сіллю і цукром. Додаємо у них манну крупу, знову збиваємо і залишаємо на 20 хвилин, щоб манка набухла.
  4. Сир протираємо через сито, щоб позбутися грудочок. Додаємо до яєць сир та мед, знову збиваємо тісто до однорідної консистенції.
  5. Викладаємо частину тіста в змащену маслом і посипану манкою форму. Зверху викладаємо шар гарбуза і яблук, посипаємо родзинками і горіхами. Зверху викладаємо тісто.
  6. Запіканку з гарбуза у розігрітій до 180°С духовці готується орієнтовно 40 хвилин. Точний час залежить від вашої духовки.

Такий пиріг-запіканка виходить дуже пишним та ніжним, в міру солодким. Також ми ділились рецептом чудової смачної шарлотки.

Теги:
#Рецепт #Гарбуз #Випічка #Хеловін