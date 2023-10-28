Рецепт, який передається від бабусі внучці: такі млинці готуватимете щодня

Вийдуть тонкими, але ситними

Тонкі млинці неймовірно популярні в українській кухні. З м’ясом, з овочами, ягодами, рибою та іншими начинками їх можна готувати стільки, наскільки вистачить вашої фантазії. Але багато кулінарів мають свої унікальні, перевірені роками рецепти.

Якщо ви хочете урізноманітнити ваше меню так трохи поекспериментувати, то пропонуємо приготувати млинці з картоплі за рецептом "Ідей для завтраку та вечірі". Такий незвичайний спосіб приготування страв відомий дуже давно, і багато бабусь ділилися цим рецептом зі своїми онуками. Вашим рідним такий сніданок точно сподобається.

Як приготувати картопляні млинці

Інгредієнти:

картопля – 400 г;

борошно — 150 г;

яйця – 2 шт.;

молоко – 300 мл;

сіль — 0,5 ч. л.;

зелена цибуля – на свій смак.

Спосіб приготування:

Картоплю чистимо, відварюємо до готовності та перетворюємо на пюре. В отримане картопляне пюре додаємо борошно, яйця, молоко, сіль і ретельно перемішуємо. Розігріваємо сковороду та ополоником виливаємо картопляну суміш, формуємо млинець. Посипаємо його подрібненою зеленою цибулею та обсмажуємо з двох боків на повільному вогні. Готовий млинець згортаємо в трубочку, поки він не охолонув.

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