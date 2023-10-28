Чи не пиріжки і не борщ: що приготувати зі звичайної капусти
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Для такої смакоти вам навіть не доведеться включати сковороду
Капуста дуже корисний продукт, без якого на нашій кухні нікуди. Це обов’язковий продукт улюбленого борщу та пиріжків, його також додають у салати.
Якщо ж у вас вдома багато капусти, а звичайні пироги вже набридли, разом зі Smachnonews пропонуємо приготувати лінивий капустяний пиріг. Він настільки простий у приготуванні, що з цим впорається навіть кулінар-початківець. Така страва чудово доповнить як звичайний стіл, так і святковий.
Як приготувати лінивий пиріг з капусти
Інгредієнти на 2 порції:
- 150 — 200 г білокачанної капусти;
- 1 куряче яйце;
- 20 г пшеничного або цільнозернового борошна;
- 30 г твердого сиру;
- сіль;
- чорний мелений перець.
Спосіб приготування:
- Білокачанну капусту шаткуємо на спеціальній тертці або за допомогою ручної овочечистки. Солимо і перемішуємо, віджимаємо зайву рідину.
- Додаємо до капусти куряче яйце, борошно і перемішуємо. Туди ж додаємо твердий сир, знову ретельно перемішуємо.
- Отриману капустяну масу відправляємо на розігріту сковороду з вершковим маслом, утрамбовуємо, за бажанням присипаємо кунжутом і смажимо під кришкою з боків до готовності.
Подаємо лінивий пиріг з капустою разом із соусом тартар за рецептом "Телеграфа". Смачного.