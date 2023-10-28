Чи не пиріжки і не борщ: що приготувати зі звичайної капусти

Для такої смакоти вам навіть не доведеться включати сковороду

Капуста дуже корисний продукт, без якого на нашій кухні нікуди. Це обов’язковий продукт улюбленого борщу та пиріжків, його також додають у салати.

Якщо ж у вас вдома багато капусти, а звичайні пироги вже набридли, разом зі Smachnonews пропонуємо приготувати лінивий капустяний пиріг. Він настільки простий у приготуванні, що з цим впорається навіть кулінар-початківець. Така страва чудово доповнить як звичайний стіл, так і святковий.

Як приготувати лінивий пиріг з капусти

Інгредієнти на 2 порції:

150 — 200 г білокачанної капусти;

1 куряче яйце;

20 г пшеничного або цільнозернового борошна;

30 г твердого сиру;

сіль;

чорний мелений перець.

Спосіб приготування:

Білокачанну капусту шаткуємо на спеціальній тертці або за допомогою ручної овочечистки. Солимо і перемішуємо, віджимаємо зайву рідину. Додаємо до капусти куряче яйце, борошно і перемішуємо. Туди ж додаємо твердий сир, знову ретельно перемішуємо. Отриману капустяну масу відправляємо на розігріту сковороду з вершковим маслом, утрамбовуємо, за бажанням присипаємо кунжутом і смажимо під кришкою з боків до готовності.

Подаємо лінивий пиріг з капустою разом із соусом тартар за рецептом "Телеграфа". Смачного.