Ніхто не вірить, що це так просто: найсмачніший торт без випічки за 10 хвилин
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Це рецепт, який дарує максимум смаку при мінімумі витраченого часу та зусиль
Далеко не завжди хочеться возитися з тістом і виготовляти складні торти. Натомість бажання поласувати смачненьким або порадувати близьких залишається.
У такому разі на допомогу приходять рецепти простих тортів, а краще всього — якщо вони без випічки. Рецептом такого із нами поділилися на порталі "Смачні рецепти".
Як приготувати торт без випічки з ягодами
Інгредієнти:
- сметана — 600 г
- цукор — 250 г
- ванільний цукор — 10 г
- желатин — 30 г
- молока (води) — 125 мл
- ягоди — 250 г
- печиво — 150 г
- какао і фрукти для прикраси
Спосіб приготування:
- Желатин замочити у воді або молоці. Залишити набухати.
- Сметану покласти в миску, додати цукор і ванільний цукор, перемішати.
- Ягоди промити. Можна взяти заморожені ягоди.
- Форму для торта змастити олією та накрити харчовою плівкою.
- Розтопити желатин і вилити в сметану, перемішати.
- У готову суміш додати ягоди і перемішати.
- Печиво поламати на невеликі шматочки і додати в сметанну суміш. Все перемішати і вилити у форму. Розрівняти все лопаткою і накрити харчовою плівкою.
- Залишити торт у холодильнику на 2-3 години, викласти на тарілку, прикрасити за смаком.
А якщо ви не любите довго возитися із тортами, рекомендуємо приготувати шоколадний торт без випічки. Усі необхідні інгредієнти для цього десерту можна легко купити у найближчому магазині, а сам процес приготування дуже простий.