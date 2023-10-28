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Ніхто не вірить, що це так просто: найсмачніший торт без випічки за 10 хвилин

Автор
Марія Швець Марія Швець
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Торт без випічки з ягодами підкорить всіх ласунів
Торт без випічки з ягодами підкорить всіх ласунів. Фото 1000.menu

Це рецепт, який дарує максимум смаку при мінімумі витраченого часу та зусиль

Далеко не завжди хочеться возитися з тістом і виготовляти складні торти. Натомість бажання поласувати смачненьким або порадувати близьких залишається.

У такому разі на допомогу приходять рецепти простих тортів, а краще всього — якщо вони без випічки. Рецептом такого із нами поділилися на порталі "Смачні рецепти".

Як приготувати торт без випічки з ягодами

Інгредієнти:

  • сметана — 600 г
  • цукор — 250 г
  • ванільний цукор — 10 г
  • желатин — 30 г
  • молока (води) — 125 мл
  • ягоди — 250 г
  • печиво — 150 г
  • какао і фрукти для прикраси

Спосіб приготування:

  1. Желатин замочити у воді або молоці. Залишити набухати.
  2. Сметану покласти в миску, додати цукор і ванільний цукор, перемішати.
  3. Ягоди промити. Можна взяти заморожені ягоди.
  4. Форму для торта змастити олією та накрити харчовою плівкою.
  5. Розтопити желатин і вилити в сметану, перемішати.
  6. У готову суміш додати ягоди і перемішати.
  7. Печиво поламати на невеликі шматочки і додати в сметанну суміш. Все перемішати і вилити у форму. Розрівняти все лопаткою і накрити харчовою плівкою.
  8. Залишити торт у холодильнику на 2-3 години, викласти на тарілку, прикрасити за смаком.

А якщо ви не любите довго возитися із тортами, рекомендуємо приготувати шоколадний торт без випічки. Усі необхідні інгредієнти для цього десерту можна легко купити у найближчому магазині, а сам процес приготування дуже простий.

Теги:
#Торт #Солодощі #Випічка #Готуємо вдома