Ніхто не вірить, що це так просто: найсмачніший торт без випічки за 10 хвилин

Це рецепт, який дарує максимум смаку при мінімумі витраченого часу та зусиль

Далеко не завжди хочеться возитися з тістом і виготовляти складні торти. Натомість бажання поласувати смачненьким або порадувати близьких залишається.

У такому разі на допомогу приходять рецепти простих тортів, а краще всього — якщо вони без випічки. Рецептом такого із нами поділилися на порталі "Смачні рецепти".

Як приготувати торт без випічки з ягодами

Інгредієнти:

сметана — 600 г

цукор — 250 г

ванільний цукор — 10 г

желатин — 30 г

молока (води) — 125 мл

ягоди — 250 г

печиво — 150 г

какао і фрукти для прикраси

Спосіб приготування:

Желатин замочити у воді або молоці. Залишити набухати. Сметану покласти в миску, додати цукор і ванільний цукор, перемішати. Ягоди промити. Можна взяти заморожені ягоди. Форму для торта змастити олією та накрити харчовою плівкою. Розтопити желатин і вилити в сметану, перемішати. У готову суміш додати ягоди і перемішати. Печиво поламати на невеликі шматочки і додати в сметанну суміш. Все перемішати і вилити у форму. Розрівняти все лопаткою і накрити харчовою плівкою. Залишити торт у холодильнику на 2-3 години, викласти на тарілку, прикрасити за смаком.

А якщо ви не любите довго возитися із тортами, рекомендуємо приготувати шоколадний торт без випічки. Усі необхідні інгредієнти для цього десерту можна легко купити у найближчому магазині, а сам процес приготування дуже простий.