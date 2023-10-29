У цих котлетах по-київськи немає грама м’яса: рецепт, який попросять усі гості
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Ці котлетки всі запам’ятають надовго
Котлети по-київськи – наша кулінарна візитівка. А якщо спробувати приготувати її не з м’яса, а з риби?
Саме таку страву за рецептом "Ідей для сніданку та вечері" ми й приготуємо. Для соковитості до рибного фаршу потрібно додати цибулю, а для пікантності – часник. Начинка традиційно готується із вершкового масла та кропу. Такі котлетки вийдуть неймовірно смачними та ніжними.
Як приготувати котлети по-київськи з риби
Інгредієнти:
- філе білої риби – 1 кг;
- батон — 1 шт.;
- м’яке вершкове масло – 150 г;
- кріп – 30 г;
- цибуля ріпчаста — 2 шт.;
- молоко – 50 мл;
- часник – 2-3 зубчики;
- яйце для панірування – 2 шт.;
- куряче яйце – 2 шт.;
- сіль, чорний мелений перець, сушений базилік – на свій смак;
- олія – 100-200 мл.
Спосіб приготування:
- Свіжий кріп дрібно наріжте, додайте до вершкового масла, посоліть і перемішайте. Масляну суміш відправте в невелику місткість із фольгою, розрівняйте лопаткою та відправте в морозильну камеру на 1 годину, щоб суміш стала жорсткою.
- Рибне філе наріжте на шматки.
- Цибулю очистьте, наріжте довільно.
- Чотири шматки пшеничного батону поламайте на шматки, помістіть у глибоку ємність, залийте молоком, дайте постояти 5 хвилин, добре відіжміть.
- Рибу з цибулею пропустіть через м’ясорубку, паралельно додайте зубчики часнику та батон.
- В отриману суміш вбийте яйця, всипте сіль, базилік і мелений перець, ретельно перемішайте.
- Підмерзле вершкове масло наріжте на невеликі брусочки.
- З невеликої порції рибної суміші сформуйте коржик, всередину покладіть шматочок масла та защипніть.
- Яйця збийте в глибокій ємності, посоліть.
- Батон наріжте кубиками, підсушіть у духовці, потім подрібніть на крихту великого помелу.
- Кожен биток по черзі опустіть у яєчну суміш, потім у сухарі. Заготівлі підморозьте в морозильній камері, знову запануйте в яйці та сухарях.
- Котлети викладіть на розігріту сковороду з рослинною олією, посмажте на середньому вогні з двох боків до рум’яної скоринки. Після цього викладіть котлети на деко, застеліть фольгою, запікайте ще 15 хвилин до повної готовності.
Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно розморожувати рибу. Будьте обережні – не всі вони безпечні.