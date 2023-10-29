У цих котлетах по-київськи немає грама м’яса: рецепт, який попросять усі гості

Ці котлетки всі запам’ятають надовго

Котлети по-київськи – наша кулінарна візитівка. А якщо спробувати приготувати її не з м’яса, а з риби?

Саме таку страву за рецептом "Ідей для сніданку та вечері" ми й приготуємо. Для соковитості до рибного фаршу потрібно додати цибулю, а для пікантності – часник. Начинка традиційно готується із вершкового масла та кропу. Такі котлетки вийдуть неймовірно смачними та ніжними.

Як приготувати котлети по-київськи з риби

Інгредієнти:

філе білої риби – 1 кг;

батон — 1 шт.;

м’яке вершкове масло – 150 г;

кріп – 30 г;

цибуля ріпчаста — 2 шт.;

молоко – 50 мл;

часник – 2-3 зубчики;

яйце для панірування – 2 шт.;

куряче яйце – 2 шт.;

сіль, чорний мелений перець, сушений базилік – на свій смак;

олія – 100-200 мл.

Спосіб приготування:

Свіжий кріп дрібно наріжте, додайте до вершкового масла, посоліть і перемішайте. Масляну суміш відправте в невелику місткість із фольгою, розрівняйте лопаткою та відправте в морозильну камеру на 1 годину, щоб суміш стала жорсткою. Рибне філе наріжте на шматки. Цибулю очистьте, наріжте довільно. Чотири шматки пшеничного батону поламайте на шматки, помістіть у глибоку ємність, залийте молоком, дайте постояти 5 хвилин, добре відіжміть. Рибу з цибулею пропустіть через м’ясорубку, паралельно додайте зубчики часнику та батон. В отриману суміш вбийте яйця, всипте сіль, базилік і мелений перець, ретельно перемішайте. Підмерзле вершкове масло наріжте на невеликі брусочки. З невеликої порції рибної суміші сформуйте коржик, всередину покладіть шматочок масла та защипніть. Яйця збийте в глибокій ємності, посоліть. Батон наріжте кубиками, підсушіть у духовці, потім подрібніть на крихту великого помелу. Кожен биток по черзі опустіть у яєчну суміш, потім у сухарі. Заготівлі підморозьте в морозильній камері, знову запануйте в яйці та сухарях. Котлети викладіть на розігріту сковороду з рослинною олією, посмажте на середньому вогні з двох боків до рум’яної скоринки. Після цього викладіть котлети на деко, застеліть фольгою, запікайте ще 15 хвилин до повної готовності.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно розморожувати рибу. Будьте обережні – не всі вони безпечні.