Один інгредієнт зробить чізкейк неймовірним: незвичайний рецепт до святкового столу

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Ніжний сирний чизкейк — ідеальний десерт для сімейних посиденьок з чаєм. Рецептів чизкейку існує неймовірна кількість. Сьогодні пропонуємо приготувати чизкейк з… гарбузом.

Незвичайний рецепт пропонує "Знай.UA". Для основи ми візьмемо пісочне печиво та какао, а для самого чизкейка знадобиться пюре з гарбуза та кисломолочний сир. Такий незвичайний рецепт вразить всіх і буде доречним і до святкового столу, і до сімейних посиденьок.

Як приготувати чизкейк з гарбузом

Інгредієнти:

пісочне печиво (можна шоколадне) – 150 г;

какао-порошок (якщо печиво не шоколадне) – 2 ч. л;

вершкове масло – 70 г.

Для начинки:

кисломолочний сир – 600 г;

сметана 20% — 100 мл,

яйця – 5 шт.;

гарбузове пюре – 300 г;

цукор – 150 г;

ванільний цукор — 1 пакетик,

кукурудзяний крохмаль – 30 г.

Спосіб приготування:

Печиво подрібнюємо в блендері до стану крихти та додаємо при необхідності какао-порошок. Додаємо також розтоплене вершкове масло, все ретельно перемішуємо. Отриману основу викладаємо на форму, формуємо дно та бортики однакової товщини. Відправляємо в розігріту до 170 градусів духовку приблизно на 5-7 хвилин. Для начинки ретельно перебиваємо сир у блендері, додаємо сметану, гарбузовий ванільний пюре і звичайний цукор. Все перемішуємо, додаємо кукурудзяний крохмаль і перебиваємо віночком. Духовку розігріваємо до 110 градусів, відправляємо форму з чизкейк, а на низ ставимо миску з окропом. Запікаємо чизкейк 2,5 години. Коли страва буде готова, відкрийте двір духовки та залишаємо чизкейк до повного застигання. Готовий чизкейк прикрашаємо горіхами, карамелізованим гарбузом або шоколадом.

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