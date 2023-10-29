Тістечка вийдуть смачними, як у дитинстві: перевірений рецепт тіста

Цей рецепт виручить у будь-якій ситуації

Смажені пиріжки – популярна у нас страва, якою люблять перекусити чи поласувати на сніданок чи обід. Встояти перед цим ароматом та смаком дуже складно, тому вони зникають із тарілок ще теплими.

Якщо ж ви любите цю страву, але не любите поратися з тістом, разом з Today розповімо про швидкий рецепт тіста для пиріжків. Для начинки для них можна використовувати будь-що: і повидло, і фарш, і овочі.

Як приготувати тісто для смажених пиріжків на кефірі

Інгредієнти:

600 мл теплого кефіру;

яйце;

1 кг борошна;

1 ч. л. солі;

1 ст. л. цукру;

60 г вершкового масла;

олія для смаження.

Спосіб приготування:

У ємність наливаємо теплий кефір, додаємо сіль, яйце і все ретельно перемішуємо. Туди ж відправляємо цукор і знову перемішуємо. На водяній бані розтоплюємо вершкове масло, додаємо в масу кефіру. Борошно просіюємо в миску, де замішуватимемо тісто. Туди ж відправляємо соду та перемішуємо. Робимо поглиблення та вливаємо кефір. Все перемішуємо дерев’яною лопаткою і вимішуємо руками – тісто має вийти ніжним та злегка липнути до рук. Тісто згортаємо в кульку, кладемо на присипану мукою дошку і накриваємо рушником і залишаємо на 15 хвилин. Через зазначений термін тісто ділимо на дві частини та скачуємо ковбаски. Ковбаску, що вийшла, нарізаємо на шматочки, розкочуємо, всередині викладаємо начинку і защипуємо краї. Готові пиріжки смажимо на розпеченій сковороді з олією.

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