Тістечка вийдуть смачними, як у дитинстві: перевірений рецепт тіста
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Цей рецепт виручить у будь-якій ситуації
Смажені пиріжки – популярна у нас страва, якою люблять перекусити чи поласувати на сніданок чи обід. Встояти перед цим ароматом та смаком дуже складно, тому вони зникають із тарілок ще теплими.
Якщо ж ви любите цю страву, але не любите поратися з тістом, разом з Today розповімо про швидкий рецепт тіста для пиріжків. Для начинки для них можна використовувати будь-що: і повидло, і фарш, і овочі.
Як приготувати тісто для смажених пиріжків на кефірі
Інгредієнти:
- 600 мл теплого кефіру;
- яйце;
- 1 кг борошна;
- 1 ч. л. солі;
- 1 ст. л. цукру;
- 60 г вершкового масла;
- олія для смаження.
Спосіб приготування:
- У ємність наливаємо теплий кефір, додаємо сіль, яйце і все ретельно перемішуємо. Туди ж відправляємо цукор і знову перемішуємо.
- На водяній бані розтоплюємо вершкове масло, додаємо в масу кефіру.
- Борошно просіюємо в миску, де замішуватимемо тісто. Туди ж відправляємо соду та перемішуємо. Робимо поглиблення та вливаємо кефір. Все перемішуємо дерев’яною лопаткою і вимішуємо руками – тісто має вийти ніжним та злегка липнути до рук.
- Тісто згортаємо в кульку, кладемо на присипану мукою дошку і накриваємо рушником і залишаємо на 15 хвилин.
- Через зазначений термін тісто ділимо на дві частини та скачуємо ковбаски.
- Ковбаску, що вийшла, нарізаємо на шматочки, розкочуємо, всередині викладаємо начинку і защипуємо краї. Готові пиріжки смажимо на розпеченій сковороді з олією.
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