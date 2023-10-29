На такий супчик можна і гостей запросити: секретний інгредієнт зробить його особливо пікантним
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Готується елементарно, виходить фантастичним
Перші страви займають особливе місце у нашій кухні. Супи — це не тільки смачно, вони також зігрівають у холодну пору року. З першими стравами можна багато експериментувати: готувати з м’ясом, рибою, морепродуктами, овочами, робити крем-супи та навіть запікати в духовці або готувати на багатті.
Сьогодні разом із "Главредом" поділимося рецептом сирного супу з куркою та грибами. Бюджетна страва готується дуже просто — не потрібно витрачати багато грошей, щоб купити плавлений сирок. У першої страви з’явиться пікантний смак, який сподобається всім.
Як приготувати сирний суп з куркою
Інгредієнти:
- куряче філе — 1 шт.;
- картопля — 2-3 шт.;
- цибуля — 1 шт.;
- морква — 1 шт.;
- сир плавлений — 2 ст. л.;
- яйця перепелині — 5-6 шт.;
- спеції на смак.
Спосіб приготування:
- Картоплю миємо, чистимо, нарізаємо невеликими кубиками і ставимо варитися.
- Поки вариться картопля, обсмажуємо куряче філе до золотої скоринки і додаємо її до картоплі.
- У тій же сковороді смажимо очищену та подрібнену цибулю та моркву, заправляємо улюбленими спеціями і додаємо в суп.
- Туди ж відправляємо натертий на тертці плавлений сир, подрібнені варені яйця та нарізану зелень на свій смак.
Раніше "Телеграф" розповідав, як зробити смак супу ще яскравішим. Спробуйте і ви не зможете відірватися від страви.