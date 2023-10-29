На такий супчик можна і гостей запросити: секретний інгредієнт зробить його особливо пікантним

Готується елементарно, виходить фантастичним

Перші страви займають особливе місце у нашій кухні. Супи — це не тільки смачно, вони також зігрівають у холодну пору року. З першими стравами можна багато експериментувати: готувати з м’ясом, рибою, морепродуктами, овочами, робити крем-супи та навіть запікати в духовці або готувати на багатті.

Сьогодні разом із "Главредом" поділимося рецептом сирного супу з куркою та грибами. Бюджетна страва готується дуже просто — не потрібно витрачати багато грошей, щоб купити плавлений сирок. У першої страви з’явиться пікантний смак, який сподобається всім.

Як приготувати сирний суп з куркою

Інгредієнти:

куряче філе — 1 шт.;

картопля — 2-3 шт.;

цибуля — 1 шт.;

морква — 1 шт.;

сир плавлений — 2 ст. л.;

яйця перепелині — 5-6 шт.;

спеції на смак.

Спосіб приготування:

Картоплю миємо, чистимо, нарізаємо невеликими кубиками і ставимо варитися. Поки вариться картопля, обсмажуємо куряче філе до золотої скоринки і додаємо її до картоплі. У тій же сковороді смажимо очищену та подрібнену цибулю та моркву, заправляємо улюбленими спеціями і додаємо в суп. Туди ж відправляємо натертий на тертці плавлений сир, подрібнені варені яйця та нарізану зелень на свій смак.

Раніше "Телеграф" розповідав, як зробити смак супу ще яскравішим. Спробуйте і ви не зможете відірватися від страви.