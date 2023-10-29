Рус

На такий супчик можна і гостей запросити: секретний інгредієнт зробить його особливо пікантним

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Бюджетний м’ясний супчик із простих продуктів
Бюджетний м’ясний супчик із простих продуктів. Фото youtube.com

Готується елементарно, виходить фантастичним

Перші страви займають особливе місце у нашій кухні. Супи — це не тільки смачно, вони також зігрівають у холодну пору року. З першими стравами можна багато експериментувати: готувати з м’ясом, рибою, морепродуктами, овочами, робити крем-супи та навіть запікати в духовці або готувати на багатті.

Сьогодні разом із "Главредом" поділимося рецептом сирного супу з куркою та грибами. Бюджетна страва готується дуже просто — не потрібно витрачати багато грошей, щоб купити плавлений сирок. У першої страви з’явиться пікантний смак, який сподобається всім.

Як приготувати сирний суп з куркою

Інгредієнти:

  • куряче філе — 1 шт.;
  • картопля — 2-3 шт.;
  • цибуля — 1 шт.;
  • морква — 1 шт.;
  • сир плавлений — 2 ст. л.;
  • яйця перепелині — 5-6 шт.;
  • спеції на смак.

Спосіб приготування:

  1. Картоплю миємо, чистимо, нарізаємо невеликими кубиками і ставимо варитися.
  2. Поки вариться картопля, обсмажуємо куряче філе до золотої скоринки і додаємо її до картоплі.
  3. У тій же сковороді смажимо очищену та подрібнену цибулю та моркву, заправляємо улюбленими спеціями і додаємо в суп.
  4. Туди ж відправляємо натертий на тертці плавлений сир, подрібнені варені яйця та нарізану зелень на свій смак.

Раніше "Телеграф" розповідав, як зробити смак супу ще яскравішим. Спробуйте і ви не зможете відірватися від страви.

Теги:
#Рецепт #Суп #Готуємо вдома