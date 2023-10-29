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Без звичного оселедця: така "Шуба" вийде смачнішою за класичну

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Смачний та легкий салат
Смачний та легкий салат. Фото http://smach.com.ua/

Підійде і до свята, і до сімейного обіду

Найрізноманітніші салати ми готуємо на наших кухнях практично щодня. Це чудова страва і для святкових застіль, і для щоденних сімейних обідів чи вечерь.

Якщо вам набрид класичний оселедець під "Шубою", разом з Foodoboz пропонуємо приготувати під шубою … гриби. Ситний, ніжний та смачний салат сподобається всім обов’язково!

Як приготувати салат з грибами під шубою з сиром, картоплею та огірками

Інгредієнти:

  • картопля відварена — 4 шт.;
  • яйця — 4 шт.;
  • сир твердий — 200 г;
  • солоні огірки — 30 г;
  • печериці — 200 г;
  • зелена цибуля — 3-4 гілочки;
  • зелень — 30 г;
  • цибуля ріпчаста — 1 шт.;
  • діжонська гірчиця — 1 ч. л.;
  • майонез, сіль, гострий перець — до свого смаку.

Спосіб приготування:

  1. Цибулю та гриби помийте, поріжте, обсмажте до золотистості.
  2. Картоплю очистьте, помийте, натріть на тертці.
  3. Цибулю помийте, очистьте, разом із зеленню наріжте і додайте до картоплі. Туди ж відправте майонез із гірчицею та зеленню, перемішайте.
  4. Тепер зберіть салат: почала викладіть картоплю із зеленню, яйцями та майонезом, зверху – смажені гриби, далі солоні огірки.
  5. Готовий салат посипте тертим сиром, зверху змастіть майонезом із зеленню по краю, присипте зеленою цибулею та поставте в холодильник на кілька годин.

Раніше "Телеграф" розповідав, як перетворити "Шубу" на ресторанну страву. Цей варіант сподобається всім.

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#Рецепт #Салат #Гриби #Готуємо вдома