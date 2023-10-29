Без звичного оселедця: така "Шуба" вийде смачнішою за класичну
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Підійде і до свята, і до сімейного обіду
Найрізноманітніші салати ми готуємо на наших кухнях практично щодня. Це чудова страва і для святкових застіль, і для щоденних сімейних обідів чи вечерь.
Якщо вам набрид класичний оселедець під "Шубою", разом з Foodoboz пропонуємо приготувати під шубою … гриби. Ситний, ніжний та смачний салат сподобається всім обов’язково!
Як приготувати салат з грибами під шубою з сиром, картоплею та огірками
Інгредієнти:
- картопля відварена — 4 шт.;
- яйця — 4 шт.;
- сир твердий — 200 г;
- солоні огірки — 30 г;
- печериці — 200 г;
- зелена цибуля — 3-4 гілочки;
- зелень — 30 г;
- цибуля ріпчаста — 1 шт.;
- діжонська гірчиця — 1 ч. л.;
- майонез, сіль, гострий перець — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Цибулю та гриби помийте, поріжте, обсмажте до золотистості.
- Картоплю очистьте, помийте, натріть на тертці.
- Цибулю помийте, очистьте, разом із зеленню наріжте і додайте до картоплі. Туди ж відправте майонез із гірчицею та зеленню, перемішайте.
- Тепер зберіть салат: почала викладіть картоплю із зеленню, яйцями та майонезом, зверху – смажені гриби, далі солоні огірки.
- Готовий салат посипте тертим сиром, зверху змастіть майонезом із зеленню по краю, присипте зеленою цибулею та поставте в холодильник на кілька годин.
Раніше "Телеграф" розповідав, як перетворити "Шубу" на ресторанну страву. Цей варіант сподобається всім.