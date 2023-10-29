Рус

І до гарніру, і до борщу: перевірений рецепт квашеної капусти від бабусі

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Смачний гарнір до м’ясних продуктів
Смачний гарнір до м’ясних продуктів. Фото smakotainfo.com

Ідеально до багатьох страв

Варто тільки уявити хрумку та соковиту квашену капусту, вже слинки починають текти! Вона підходить з будь-яким гарніром, м’ясом, як звичайна закуска або навіть може стати складовою багатьох страв. Її додають в улюблений борщ, найрізноманітніші супи та солоні пиріжки.

Скільки б не вигадували рецептів квашеної капусти, краще за класичний рецепт все одно не знайдете. Разом із Shuba саме його сьогодні й приготуємо. Така капусточка буде чудовою закускою до будь-яких м’ясних страв. Спробуйте — і ви готуватимете тільки так!

Як приготувати квашену капусту

Інгредієнти:

  • капуста білокачанна -1 шт.;
  • морква — 3 шт.;
  • яблуко симиренка — 2 шт.;
  • сіль кам’яна.

Спосіб приготування:

  1. Готуємо усі інгредієнти. Капусту миємо, шаткуємо, моркву чистимо і тремо на тертці. Яблука моїм ріжемо скибочками.
  2. Усі інгредієнти складаємо у велику каструлю чи миску. Солимо, перемішуємо та залишаємо при кімнатній температурі на три дні, перемішуючи щодня.
  3. На третій день щільно утрамбовуємо все по баночках і ставимо в холодильник.

Подавайте квашену капусту до улюблених котлеток за рецептом "Телеграфа". Вам обов’язково сподобається!

Теги:
#Рецепт #Квашена капуста #Готуємо вдома