І до гарніру, і до борщу: перевірений рецепт квашеної капусти від бабусі

Ідеально до багатьох страв

Варто тільки уявити хрумку та соковиту квашену капусту, вже слинки починають текти! Вона підходить з будь-яким гарніром, м’ясом, як звичайна закуска або навіть може стати складовою багатьох страв. Її додають в улюблений борщ, найрізноманітніші супи та солоні пиріжки.

Скільки б не вигадували рецептів квашеної капусти, краще за класичний рецепт все одно не знайдете. Разом із Shuba саме його сьогодні й приготуємо. Така капусточка буде чудовою закускою до будь-яких м’ясних страв. Спробуйте — і ви готуватимете тільки так!

Як приготувати квашену капусту

Інгредієнти:

капуста білокачанна -1 шт.;

морква — 3 шт.;

яблуко симиренка — 2 шт.;

сіль кам’яна.

Спосіб приготування:

Готуємо усі інгредієнти. Капусту миємо, шаткуємо, моркву чистимо і тремо на тертці. Яблука моїм ріжемо скибочками. Усі інгредієнти складаємо у велику каструлю чи миску. Солимо, перемішуємо та залишаємо при кімнатній температурі на три дні, перемішуючи щодня. На третій день щільно утрамбовуємо все по баночках і ставимо в холодильник.

Подавайте квашену капусту до улюблених котлеток за рецептом "Телеграфа". Вам обов’язково сподобається!