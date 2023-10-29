І до гарніру, і до борщу: перевірений рецепт квашеної капусти від бабусі
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Ідеально до багатьох страв
Варто тільки уявити хрумку та соковиту квашену капусту, вже слинки починають текти! Вона підходить з будь-яким гарніром, м’ясом, як звичайна закуска або навіть може стати складовою багатьох страв. Її додають в улюблений борщ, найрізноманітніші супи та солоні пиріжки.
Скільки б не вигадували рецептів квашеної капусти, краще за класичний рецепт все одно не знайдете. Разом із Shuba саме його сьогодні й приготуємо. Така капусточка буде чудовою закускою до будь-яких м’ясних страв. Спробуйте — і ви готуватимете тільки так!
Як приготувати квашену капусту
Інгредієнти:
- капуста білокачанна -1 шт.;
- морква — 3 шт.;
- яблуко симиренка — 2 шт.;
- сіль кам’яна.
Спосіб приготування:
- Готуємо усі інгредієнти. Капусту миємо, шаткуємо, моркву чистимо і тремо на тертці. Яблука моїм ріжемо скибочками.
- Усі інгредієнти складаємо у велику каструлю чи миску. Солимо, перемішуємо та залишаємо при кімнатній температурі на три дні, перемішуючи щодня.
- На третій день щільно утрамбовуємо все по баночках і ставимо в холодильник.
Подавайте квашену капусту до улюблених котлеток за рецептом "Телеграфа". Вам обов’язково сподобається!